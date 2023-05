El cantante Anuel AA vuelve a estar en el centro de la opinión pública, tras dedicarle una canción a su ex pareja sentimental, la popular artista Karol G, un hecho que ha generado gran polémica en las redes sociales. ¿Qué es lo que dice la letra de la música con la que el intérprete de “Ella quiere beber” recuerda a la conocida “Bichota”? En esta nota respondemos esta y otras interrogantes.

LA POLÉMICA CANCIÓN QUE ANUEL AA DEDICÓ A KAROL G

El cantante boricua aprovechó sus redes sociales para dedicarle una canción a Karol G, confirmando lo que al parecer era un secreto a voces: él la seguiría extrañando. Al menos eso es lo que indican la mayoría de medios de comunicación.

Sin embargo, la popularidad de la música dedicada por Anuel AA no sería por los profusos versos que le dedicó a quién en el pasado fue su pareja sentimental, sino más bien por el denso y vulgar mensaje que contenía su letra.

“Hace tiempo que ya no nos comemos, ya tienes novio, te echo de menos. Él no te entiende como yo te entiendo y ni te lo mete como yo te lo meto. Mejor que yo nunca va a ser, no, ni anotando mis truquitos en papel”, dice la canción.

“Como yo nunca te va a hacer el amor, no, lo que perdiste en mí lo estás buscando en él. Lo único que tenemos en común él y yo es que los dos te lo llegamos a meter”, dice, además, haciendo referencia a quién se sospecha sería su actual pareja, Feid.

Y aunque pareciese imposible de creer, el cantante no solo presentó esta nueva canción, sino que también etiquetó a Karol G con un mensaje que decía: “Te la dedicó, bebé”.

QUIÉN ES ANUEL AA

Emmanuel Gazmey Santiago, conocido profesionalmente como Anuel AA, es un cantante y compositor puertorriqueño de música urbana. Nació el 27 de noviembre de 1992 en Carolina, Puerto Rico, y creció en la ciudad de San Juan. Anuel AA es conocido por su estilo único de reggaetón y trap, y se ha convertido en uno de los artistas más influyentes en el género de la música latina.

Anuel AA comenzó su carrera musical en 2010, pero fue en 2016 cuando alcanzó la fama con su canción “La Ocasión”. Su álbum debut, “Real Hasta La Muerte”, fue lanzado en 2018 y fue un gran éxito comercial y de crítica. El álbum debutó en el número uno en la lista de álbumes latinos de Billboard y fue certificado como disco de platino.

Desde entonces, Anuel AA ha lanzado varios éxitos, incluyendo “Ella Quiere Beber”, “Secreto”, “China”, “Me Gusta” y “Hasta Que Dios Diga”. Sus canciones han acumulado miles de millones de reproducciones en plataformas de streaming como Spotify y YouTube.

Además de su éxito musical, Anuel AA también ha sido noticia por su vida personal. En 2016, fue arrestado por posesión ilegal de armas de fuego y condenado a 30 meses de prisión. Durante su tiempo en prisión, se convirtió al cristianismo y comenzó a trabajar en su música. Después de cumplir su condena, fue liberado en 2018 y desde entonces ha hablado abiertamente sobre su fe y cómo ha influido en su vida y su carrera.

Anuel AA ha colaborado con algunos de los artistas más grandes del mundo de la música, incluyendo Daddy Yankee, Ozuna, Bad Bunny, J Balvin y Cardi B. Sus colaboraciones han sido éxitos internacionales y han ayudado a impulsar su carrera aún más.

QUIÉN ES KAROL G

Carolina Giraldo Navarro, conocida profesionalmente como Karol G, es una cantante y compositora colombiana de música urbana y reggaetón. Nació el 14 de febrero de 1991 en Medellín, Colombia, y creció en una familia de músicos. Desde temprana edad, Karol G mostró interés en la música y comenzó a escribir sus propias canciones.

Karol G inició su carrera musical en 2010, lanzando su primer sencillo titulado “Amor de Dos”. Sin embargo, su gran éxito llegó en 2017 con el lanzamiento de su canción “Ahora Me Llama” junto a Bad Bunny. La canción fue un éxito comercial y fue certificada como disco de platino en los Estados Unidos y en varios países de Latinoamérica.

Desde entonces, Karol G ha lanzado varios éxitos, incluyendo “Mi Cama”, “Pineapple”, “Culpables”, “Tusa” y “Bichota”. Sus canciones han acumulado miles de millones de reproducciones en plataformas de streaming como Spotify y YouTube.

Karol G ha sido nominada y ha ganado varios premios a lo largo de su carrera, incluyendo Premios Billboard de la Música Latina, Premios Juventud y Premios Lo Nuestro. Además, ha colaborado con algunos de los artistas más grandes del mundo de la música, incluyendo Nicky Jam, Maluma, J Balvin, Ozuna y Cardi B.

Además de su éxito musical, Karol G es conocida por su estilo único y su personalidad carismática. Ha sido una defensora de la igualdad de género y ha utilizado su música para inspirar a otros a luchar por sus sueños. También ha sido una voz importante en la lucha contra la violencia de género y ha utilizado su plataforma para crear conciencia sobre este importante problema social.