Una vez más, la artista colombiana Shakira se encuentra en el centro de la opinión pública luego de los duros comentarios que dio en relación a su vida personal para una popular revista. La barranquillera hizo referencia a su ex pareja Gerard Piqué y a la salud de su padre. ¿Qué es lo que dijo la cantante? En esta nota te contaremos al respecto y te brindaremos todos los detalles que debes conocer en torno a este tema.

LAS POLÉMICAS DECLARACIONES DE SHAKIRA SOBRE PIQUE EN RELACIÓN A SU PADRE

Shakira se ha sincerado en una entrevista exclusiva para la revista People en Español, donde reveló los desafíos que ha enfrentado en este año tras un turbulento 2022. A pesar de brillar como nunca antes, la cantante confiesa que el camino no ha sido fácil. No solo ha tenido que lidiar con su mediática separación de Gerard Piqué, sino también con la delicada situación de salud de su padre, William Mebarak Chadid.

En la entrevista, en la que encabeza la lista de los más bellos de 2023, la artista colombiana abrió su corazón y dedicó palabras amorosas a su padre, quien estuvo a su lado en momentos difíciles. Shakira reveló que su padre viajó a Barcelona para consolarla cuando estaba sumida en la tristeza por su separación, pero lamentablemente resultó gravemente herido en un accidente durante la primera comunión de Milan.

“Todo se me juntó, mi hogar se desmoronaba. Me enteraba por la prensa que había sido traicionada mientras mi papá estaba en la UCI”, recuerda la estrella barranquillera. Mientras enfrentaba la traición de la que se enteró a través de la prensa, su padre se encontraba en la UCI. La cantante confesó que pensó que no sobreviviría a tanto dolor, ya que no podía hablar con él ni recibir los consejos de su mejor amigo en ese momento tan difícil.

La recuperación de Mebarak ha sido un proceso duro y lento, pero Shakira lo describe como un hombre maravilloso y un personaje entrañable que siempre sorprende con su fortaleza. A sus 91 años, ha superado el COVID-19, dos accidentes, una neumonía y cinco cirugías en menos de seis meses. Para Shakira, su padre es el máximo ejemplo de resiliencia, y destaca la presencia constante de su madre, quien lo acompaña día y noche.

En la entrevista, la cantante agregó con sentimientos agridulces que sus padres han sido un reflejo del sueño que ella no pudo cumplir, pero espera que sirvan de modelo para sus hijos en cuanto al amor, la paciencia en las relaciones, la entrega absoluta y las ganas de vivir.

SOBRE LA SEPARACIÓN DE SHAKIRA Y PIQUÉ

Desde que anunciaron su separación, Shakira y Gerard Piqué llevan siendo un tema que sigue generando diversas posturas en la opinión pública debido a que salió a la luz una supuesta infidelidad por parte del futbolista con una joven llamada Clara Chía Martí, rumor que hasta la fecha no ha sido confirmado pero que la cantante colombiana ha dejado entrever en la letra de sus canciones.

“Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”, fue el breve comunicado que envió Shakira, poniendo, de esta manera, fin a una relación que inició en 2010, durante el Mundial de Fútbol de Sudáfrica.

Durante sus casi 12 años de relación intentaron mantener un gran hermetismo respecto a su vínculo, sobre todo con la llegada de sus dos hijos. Pero, a través de la prensa es que se especulaba más sobre una supuesta infidelidad.

El primer escenario que alertaron a los medios de comunicación fue cuando Gerard Piqué se había mudado a su piso de soltero en Barcelona y llevaba algunas semanas viviendo allí. Este, que fue el inicio de lo que sería más tarde una de las noticias más mediáticas de Europa y del mundo, se confirmó con el comunicador de Shakira, incendiando la pradera de lo que se creía era una familia constituida y feliz.

Fue que a partir de esto que empezó algo que la misma colombiana ha llamado un proceso de sanación: sus canciones, su mejor arma. La primera estocada la lanzó Shakira con una colaboración junto a Rauw Alejandro que titula “Te felicito”, canción que muchos creen que es una indirecta para el defensa español tras la ruptura.

Este éxito musical persiguió al deportista por varios meses. Por su parte, a él solo se le veía en juicios en donde la cantante Shakira, en un inicio no tenía ventaja sobre Gerard Piqué en relación a la custodia de sus hijos. El panorama era desfavorable debido a que el menor nació en España y para la corte, por ello él tiene más facilidades de poder realizar una vida tranquila y normal en tierras europeas, a diferencia de Estados Unidos, país de interés de la artista.

En medio de este tema, es que se filtraron las imágenes de Gerard Piqué con su nueva pareja, la joven Clara Chia Martí, quien sería la cereza del pastel que indicaría que la relación entre el deportista y la intérprete de la “las caderas no mienten” había llegado a su inminente final.

Posterior a eso, una entrevista de Shakira para el medio de comunicación español, ELLE, puso más tensa la situación, en donde la cantante se refirió por primera vez a cómo afrontaba la separación que tuvo con su ex pareja, además de cuál era su panorama respecto a las dificultades judiciales que vivía.

No obstante, también contó los sacrificios que hizo por mantener la relación de pareja que tenían ambos, además de cómo se encontraba su salud mental respecto a la separación y posterior acoso de los medios de comunicación que sus hijos y ella viven día a día.

Con un Gerard Piqué indignado por las declaraciones de su ex pareja Shakira, y con un mutismo completo, al deportista luego se le ha visto de la mano con su actual pareja Clara Chia Martí, quien, según aseguraban medios de comunicación español, se encontró en un principio devastada tras la publicación del nuevo éxito de Shakira que titula “Monotonía”, la primera canción que la colombiana sacó a la luz luego del anuncio oficial de la ruptura amorosa con el padre de sus dos hijos.

Por último, Gerard Piqué, presionado por los hinchas y por el escándalo mediático, anunció su retiro del fútbol. El defensor campeón con España en la Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010 utilizó sus cuentas en redes sociales para dar este anuncio.

“He decidido que es el momento de cerrar este círculo. Siempre he dicho que después del Barcelona no habrá ningún otro equipo, y así será. Este sábado será mi último partido en el Camp Nou”, fueron las palabras con las que Piqué realizó el anuncio a través de un video que dura poco más de dos minutos.

El anuncio llegó al mismo momento en el que la cantante colombiana Shakira logró quedarse con sus hijos y pueda hacer su voluntad, llevárselos a Miami, luego de un juicio que mantuvo a España en vilo.

Tras el éxito de Monotonía, a Shakira y a Gerard Piqué se les ha visto juntos compartiendo momentos familiares junto a sus hijos. Muy herméticos, eso sí; sin ninguna interacción el uno con el otro.

Shakira por su parte lanzó dos éxitos musicales más. Uno junto al productor argentino BZRP, y otro al lado de la famosa cantante colombiana Karol G. Ambos con una letra muy aguda en la que deja entrever sus sentimientos y cierra una etapa.

Gerard Piqué ha creado nuevos proyectos futbolísticos y, además de ello, ha seguido mostrándose en público junto a quien fue la manzana de la discordia, Clara Chia Martí.