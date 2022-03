El Sistema Privado de Pensiones (SPP) es un régimen administrado por entidades privadas denominadas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), las cuales buscan que sus aportantes puedan financiar su futura jubilación a través de un fondo de pensiones personal llamado Cuenta Individual de Capitalización (CIC).

Si bien, dicho fondo se compone de tus aportes y la rentabilidad generada por las inversiones de la AFP a la que perteneces, son muchos los que viendo sus beneficios quieren integrarla, pero piensan que solo pueden acceder a ella los empleados que se encuentran en planilla; algo que no es cierto, pues también pueden hacerlo los trabajadores independientes.

Sí, así como lo leíste, quienes no están en planilla, pero que tengan ingresos por la labor independiente que realizan, también pueden estar en una AFP con el fin de ahorrar y tener una pensión cuando se jubilen. Si eres uno de ellos, te explicamos cómo puedes afiliarte.

Si buscas afiliarte a una AFP, lo primero que debes hacer es comparar la rentabilidad y elegir la que más te convenga (Foto: Andina)

¿CÓMO AFILIARME A UNA AFP SI SOY TRABAJADOR INDEPENDIENTE?

Si eres trabajador independiente y buscas afiliarte a una AFP, lo primero que debes hacer es comparar la rentabilidad que te ofrece cada una de ellas (Profuturo, AFP Integra, Prima AFP y AFP Hábitat) y elegir la que más te convenga.

Los puntos que debes tener en cuenta para tu elección son los tipos de fondo y el porcentaje de la comisión que te cobra una AFP por administrar tus fondos de pensiones.

Requisitos

Si deseas afiliarte a una AFP como independientes debes cumplir los siguientes requisitos:

Ser mayor de 18 años de edad.

Tener una cuenta de ahorro en soles en cualquier banco del territorio peruano.

¿CÓMO APORTAR A UNA AFP SI SOY TRABAJADOR INDEPENDIENTE?

Debido a que el aporte a la AFP se realiza en base a nuestro ingreso mensual, cuyo monto mínimo es 93 soles, que equivale al 10% de la remuneración mínima vital, se deberá hacer de dos formas:

Vía débito automático

Vía débito automático se pueden realizar afiliándose al débito automático, a través de las páginas web de las AFP o de sus canales de atención. De esa manera, los aportes se harán de manera automática desde la cuenta bancaria que haya registrado el trabajador independiente.

Vía AFP Net

Otra forma de hacer los aportes es vía AFPnet; para ello, el trabajador independiente debe registrarse en dicho portal, luego declarar su aporte y generar su ticket de pago, y finalmente usar el número de ticket para hacer el aporte en un banco, por medio de su página web o en ventanilla.

¿PUEDO SEGUIR APORTANDO SI DEJO DE SER TRABAJADOR DEPENDIENTE?

Si pasas de trabajar en planilla a ser trabajador independiente, sí puedes seguir ahorrando para la jubilación en el Sistema Privado de Pensiones (SPP).

Estos aportes ingresan a la Cuenta Individual de Capitalización (CIC) del afiliado, que está a su nombre y apellido, y se benefician con la rentabilidad que genera el SPP a largo plazo, que es de 11.4% en promedio anual desde la creación del sistema.

¿QUIÉN HACE LOS APORTES?

El encargado de hacer los aportes es el propio trabajador independiente. Este puede decidir con qué frecuencia hacerlos y el monto a aportar.

¿Perderá su dinero si deja de aportar?

En el caso que un afiliado no aporte algunos meses o si deja de aportar, no perderá su dinero. Este se mantendrá en su CIC y seguirá beneficiándose con la rentabilidad que el sistema genera para él. No obstante, lo recomendable es ser constante con los aportes para tener un mayor ahorro para la jubilación.

¿Cómo se distribuye el aporte?

El aporte se hace en base al ingreso mensual del trabajador independiente, que debe ser al menos el sueldo mínimo (S/930).

El 10% corresponde al aporte que va directo a la CIC y que sirve para construir su fondo para la jubilación. El 1.74% es la prima del seguro, que le otorga al afiliado y a sus beneficiarios la cobertura de un seguro ante los riesgos de invalidez y fallecimiento, incluyendo gastos de sepelio. Este porcentaje va directamente a una aseguradora. Y un porcentaje de comisión por la administración del fondo, que varía por cada AFP y tipo de comisión (sobre flujo o mixta) en la que se encuentre el afiliado.

¿A qué comisión pertenecen?

De acuerdo con la normativa vigente, los nuevos afiliados al SPP ingresan a la comisión mixta. Las personas que pasan a ser trabajadores independientes mantienen el mismo tipo de comisión que tenían cuando eran dependientes.

Se pueden conocer las comisiones de todas las AFP en el siguiente enlace: www.sbs.gob.pe/app/spp/empleadores/comisiones_spp/paginas/comision_prima.aspx