El Black Friday o Viernes Negro es una de las fechas más importantes del año para el comercio de las principales marcas que ofrecen atractivas ofertas para el público. Durante este evento, los usuarios podrán comprar diferentes productos a precios más bajos.

En el tradicional Black Friday, que se realiza año a año en Estados Unidos, compradores y viajeros peruanos se alistan para aprovechar al máximo esta fiesta comercial que les permitirá adquirir productos hasta con el 90% de descuento.

Si bien se trata de una festividad iniciada en Estados Unidos, gracias a la globalización también se vive en Perú. Foto: AP

¿Cuándo se realiza el Black Friday? El Viernes Negro tendrá lugar el próximo 29 de noviembre, fecha en que –durante las 24 horas del día– más de un millón de tiendas en Estados Unidos y del mundo ofertarán productos de diversos rubros como tecnología, moda, calzado, juguetes, entre otros, tanto en sus tiendas físicas como virtuales.

Si bien se trata de una festividad iniciada en Estados Unidos, gracias a la globalización y el comercio electrónico el impacto también se vive en Perú. En este sentido, te damos 7 recomendaciones de expertos para conseguir las mejores ofertas y precios durante esta fecha.

En noviembre diversas tiendas por departamento y comercios lanzan ofertas por el Black Friday y el Cyber Monday. Foto: AP

1. NO TE LIMITES A COMPRAR EN LÍNEA O EN LA TIENDA. Históricamente, pensamos en el Black Friday como el día en que tienes que estar en la tienda a las 6:00 a.m. para las ventas de la puerta. “Eso realmente ya no es el caso”, dice Sara Skirboll, experta en compras y tendencias de RetailMeNot. En cambio, puedes obtener precios increíbles desde la comodidad de su sofá.

Aproximadamente 7 de cada 10 consumidores planean comprar en la tienda sus regalos navideños, y la persona promedio planea visitar unas seis tiendas en total, según la encuesta Capital One Walmart de 1,00 adultos estadounidenses realizada por Wakefield Research.

2. HAZ TU INVESTIGACIÓN. “Suena un poco más complicado de lo que es”, agrega Skirboll. Por ejemplo, si tienes una lista de artículos que te gustaría comprar, puede hacer una investigación en línea. Esto te ayudará a ahorrar tiempo y dinero.

La mejor manera de remediar eso es hacer su tarea y mirar los anuncios de Black Friday con anticipación y comparar los precios y promociones anunciados. Algunas tiendas incluso igualarán los precios durante esta fecha, por lo que vale la pena consultar las políticas si está debatiendo entre varias tiendas.

Incluso hay una calculadora del Black Friday, donde puede conectar el tipo de promoción, el precio original y el descuento. A partir de ahí, la calculadora le dirá si vale la pena considerar el acuerdo.

En Perú, las compras realizadas por internet durante el Black Friday crecieron un 64% entre 2017 y 2018. Foto: AP

3. NO COMPRE EL PRECIO COMPLETO. “Hay muchas maneras de ahorrar y, francamente, nunca debe pagar el precio completo durante la temporada de vacaciones”, dice la experta en compras y tendencias de RetailMeNot.

Esto puede venir en una variedad de formas, desde códigos de envío gratis, códigos de promoción, códigos de cupones hasta ofertas de devolución de dinero.

4. ESTRATÉGICAMENTE ABANDONA TU CARRITO. Cuando compre en línea y no encuentre ningún descuento, puede ser útil cerrar su navegador sin comprar nada y esperar algunas horas. En otras palabras, abandone su carrito.

En una hora, dos horas o, a veces, 24 horas, es posible que reciba un correo electrónico de la tienda con un asunto como: “Notamos que dejó algunas cosas en su carrito. Aquí tenemos un cupón de 10% de descuento para ayudarlo a pagar”.

Skirboll llama a esto un truco “furtivo” para ahorrar dinero. Tenga en cuenta que debe iniciar sesión para que esto funcione.

5. SIGUE A TUS MARCAS FAVORITAS EN LAS REDES SOCIALES. “En Twitter, Facebook e Instagram, encontrarás ventas especiales y códigos de amigos y familiares”, dice Skirboll. Y a veces, especialmente alrededor de la Semana del Viernes Negro, encontrará códigos de porteros.

Estas son promociones que prometen descuentos adicionales, por ejemplo, 30% de descuento, si compra entre las 6 am y las 9 am. “Preste atención en las redes sociales, porque aquí es donde estos minoristas realmente están premiando a su base de seguidores más leales”, señala la experta.

6. DESCARGA APLICACIONES Y EXTENSIONES DE NAVEGADOR. Si está buscando automatizar un poco su experiencia de Black Friday este año, considere descargar algunas aplicaciones para su teléfono inteligente y extensiones de navegador que se conectan a su navegador de Internet y lo alertan sobre precios y ofertas más baratos.

Flipp, por ejemplo, puede ahorrarle algo de tiempo clasificando todos esos anuncios en papel del Black Friday. Shopsavvy es otra aplicación que puede ayudarlo a encontrar las mejores ofertas al permitirle escanear códigos de barras de productos y luego comparar automáticamente el precio con otras tiendas locales y minoristas en línea.

También puede instalar extensiones de navegador como Honey y Capital One’s Wikibuy. Las extensiones encuentran y prueban automáticamente todos los códigos de cupones disponibles. Wikibuy también le informará cuándo otra tienda tiene un mejor precio y le notificará cuando bajen los precios de los productos que vio recientemente.

Si está comprando en Amazon, asegúrese de consultar Amazon Assistant, que ofrece a los compradores una mirada a los productos relacionados en el sitio. Muchas veces, habrá un producto similar ofrecido por una marca diferente a la venta.

7. COMPRE DESPUÉS DE QUE FINALICEN LOS DÍAS DE VENTA. Solo alrededor de un tercio de los estadounidenses planean comprar el Black Friday, según el informe de PwC. De hecho, más de la mitad dice que esperarán hasta la semana después del Black Friday para completar sus compras navideñas.

Es posible que pueda encontrar mejores ofertas en ciertos artículos después del final del Black Friday. Por ejemplo, en los últimos años, Amazon lanzó los “12 días de ofertas de Amazon” a partir del lunes cibernético y ofrece casi dos semanas completas de descuentos diarios.

Por supuesto, esas ofertas pueden no estar tan extendidas o tan publicitadas como los precios del Black Friday y Cyber ​​Monday, y algunas pueden no ocurrir hasta después de Navidad o después de los cortes de envío. Pero si está buscando comprar algo especial para usted, no tenga miedo de comprar después del Black Friday.