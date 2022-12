¿Cómo fue que se ignoró a Shakira en la final del Mundial entra Argentina vs Francia?

La colombiana Shakira tuvo su protagonismo previo a la final del Mundial Qatar 2022 entre las selecciones de Argentina y Francia. La artista utilizó sus redes sociales para hacer una petición a la FIFA y a los futbolistas protagonistas que al final no fue atendida.

Shakira pedía un gesto de todos con el objetivo de recordar al mundo la lamentable y difícil situación por la que pasa el futbolista Amir Nasr, que fue condenado a muerte en su país por solicitar más derechos para las mujeres y condenar la cantidad de ejecuciones que están atravesando allí.

¿CUÁL FUE EL MENSAJE QUE ESCRIBIÓ SHAKIRA EN SUS REDES SOCIALES?

El mensaje de Shakira en las redes sociales fue muy rotundo: “Hoy en la final de la Copa del Mundo, sólo espero que los jugadores en el campo y el mundo entero recuerden que hay un hombre y compañero de fútbol llamado Amir Nasr, en el corredor de la muerte, sólo por hablar a favor de los derechos de las mujeres”.

No obstante, previo a la final no sucedió nada especial, ni un solo gesto por la liberación del jugador iraní que será ejecutado si es que no ocurre un milagro, pues esto viene sucediendo con otros ciudadanos iraníes. El régimen es muy estricto con las protestas y las manifestaciones por lo que les castiga con ejecuciones públicas. Una tremenda atrocidad lo que pasa en estos momentos aquel país, pero que, tal y como solicita Shakira, nadie está teniendo el grito unánime del mundo del fútbol.

Por otro lado, la barranquillera también se negó a formar parte de la inauguración del Mundial de Qatar como señal de protesta, al igual que sucedió con otros artistas internacionales. Esta vez también tomó la decisión de mostrar su apoyo al futbolista condenado a muerte, pero no ha encontrado hasta ahora la respuesta en los compañeros del jugador que disputaban la final del Mundial, ni tampoco en la FIFA.

HOSSEIN MOHAMMADI, EL ACTOR QUE TAMBIÉN SERÁ CONDENADO A MUERTE

El castigo del jugador Amir Nasr también alcanza al actor Hossein Mohammadi. Ambos fueron detenidos luego de participar en las manifestaciones que se extendieron por todo Irán tras la muerte de Mahsa Amini, ocurrida mientras estaba bajo arresto en el cuartel de la policía moral por no llevar el hiyab conforme a las normas.

Para los jueces de la República Islámica, Amir y Hossein son dos “traidores” que han realizado actos de “guerra”, socavaron la seguridad del pueblo y, por ende, merecen morir.

Por último, un tribunal de Karaj decidió el destino de Mohammadi: el artista forma parte de un grupo de cinco personas detenidas el 5 de noviembre, todas condenadas a la pena de muerte.