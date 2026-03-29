Resumen

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Conoce las características más importantes que el consumidor debe tener en cuenta al momento de comprar pescado | Foto: Difusión
Conoce las características más importantes que el consumidor debe tener en cuenta al momento de comprar pescado | Foto: Difusión
Por Redacción EC

En las últimas semanas, los oleajes anómalos registrados en el litoral peruano han generado restricciones en las actividades pesqueras, afectando el abastecimiento regular de productos hidrobiológicos en diversos mercados del país. En este contexto, resulta importante prestar especial atención a la frescura del pescado al momento de comprarlo.