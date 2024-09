En el Perú, algunos ciudadanos suelen afrontar algunos gastos que son imprevistos, ya sea por problemas familiares o por simplemente solucionar algún tema. Estas personas se dirigen a bancos, financieras o cajas municipales para obtener préstamos; sin embargo, cierto grupo no pueden cumplir con sus obligaciones financieras, por lo que como consecuencia son registrados en Sentinel o Infocorp. En ese sentido, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) puso a disposición de la población su plataforma para que puedan conocer sus deudas con solo el Documento Nacional de Identidad (DNI).

Vale precisar que, la SBS o Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, es un organismo regulador en Perú encargado de supervisar y regular el sistema financiero, las compañías de seguros y las administradoras de fondos de pensiones (AFP). Su principal objetivo es asegurar la estabilidad y solidez del sistema financiero, proteger los intereses de los usuarios y promover la transparencia en el sector. La SBS también establece normas y estándares que las instituciones financieras deben seguir para garantizar un funcionamiento adecuado y seguro. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿CÓMO SABER SI TENGO DEUDAS A TRAVÉS DE MI DNI?

A continuación, te compartimos el enlace de acceso al “Reporte de Deudas” de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), junto al paso a paso a seguir para comprobar si tienes pendientes con entidades financieras:

Entra a Servicios en Línea desde tu dispositivo móvil, tablet, laptop o computadora a través de este ENLACE.

Clic a la primera opción e inicia sesión.

Selecciona Tipo y número de documento, y contraseña.

Es importante recordar que si no tienes una cuenta activa en el portal de la SBS, puedes registrarte por primera vez completando todos los datos requeridos, recordando que el servicio ofrecido no tiene costo y la muestra informativa es inmediata.

¿QUÉ CONSECUENCIAS EXISTE POR TENER DEUDAS?

Dificultades para obtener créditos: Las entidades financieras pueden considerarte de alto riesgo y por eso no entrega préstamos o créditos.

Tasas de interés más altas: A pesar de tener un crédito, es probable que las tasas de interés sean más altas.

Limitaciones para alquileres: Los propietarios usualmente consultan Infocorp antes de alquilar un cuarto, departamento, casa. Tener un historial crediticio negativo podría hacer que rechacen tus solicitudes de alquiler.

Rechazo de solicitudes y/o inscripción al colegio de tus hijos: En el caso de empresas de servicios como luz, agua, teléfono, internet, entre otros, estas también pueden consultar Infocorp antes de aprobar solicitudes y rechazar tu solicitud para obtener el servicio.

Dificultades para empleo: Aunque no está directamente relacionado con el crédito, algunas empresas pueden consultar el historial crediticio como parte de su proceso de selección.

¿CUÁNDO PRESCRIBE UNA DEUDA EN EL PERÚ?

Javier Mori, gerente legal de Equifax, brindó una entrevista a La República donde informó los plazos que existen para desaparecer en Infocorp de acuerdo a su comportamiento, la entidad responsable de reunir toda la información de la ciudadanía. En primer lugar, está la persona que cancela sus deudas en la fecha establecida, por lo que tiene una calificación como buen pagador. Mientras que luego están los que tienen deudas pendientes de pago. Además está el ciudadano que en algún momento cayó en la morosidad, aunque tiempo después pagó sus deudas.

“Si yo tengo una deuda y la mantengo como impaga, deja de ser visible en el registro de Infocorp luego de cinco años. La deuda no desaparece, sigo debiendo al banco, pero ya no es visible en un reporte de crédito. Además, existe otro supuesto en el que yo tengo una deuda morosa, pero luego la cancelo tardíamente. Esa información histórica se mantiene no por un plazo de cinco años, sino por un periodo de dos años conforme a la normativa existente”, explicó el experto para dicho medio.

Cabe mencionar que, según el experto, hay un tiempo determinado que es 10 años para la prescripción de deudas, pero esto no quiere decir que se elimine, todo lo contrario, el acreedor puede exigir judicialmente que cancele la deuda en un tiempo especifico continuando con un proceso legal.