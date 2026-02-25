WhatsApp ha cambiado varias funciones de privacidad en 2026, lo que ha generado confusión entre los usuarios que quieren saber si alguien los bloqueó. Ahora, incluso si estás bloqueado, puedes ver la foto de perfil, por lo que los métodos clásicos ya no son tan fiables.Por eso, existe un nuevo truco que se ha vuelto tendencia y que permite comprobar el bloqueo de forma más precisa.

Cómo saber si alguien te bloqueó en WhatsApp en 2026 con el nuevo método

Este es el nuevo método que se ha viralizado y que aprovecha la función de cifrado de extremo a extremo en los chats de WhatsApp:

Abre el chat con la persona sospechosa. Toca su nombre en la parte superior del chat. Desplázate hacia abajo hasta encontrar la opción “Cifrado de extremo a extremo”. Revisa el mensaje que aparece en esa sección: Si dice “Se verificó el cifrado de extremo a extremo automáticamente” o muestra un código o QR, significa que NO te bloqueó. Si dice “Completa la verificación de otra manera”, entonces SÍ te bloqueó.

Este truco se basa en cómo WhatsApp gestiona las claves de cifrado cuando un contacto bloquea a otro.

Por qué ya no sirve mirar la foto de perfil o el estado

Antes, uno de los métodos más comunes era revisar si desaparecía la foto de perfil, los estados o la última conexión. Sin embargo, en 2026 WhatsApp ha cambiado su sistema de privacidad, permitiendo que algunos datos sigan visibles incluso cuando estás bloqueado.

Por eso, ver la foto de perfil ya no es una prueba definitiva de bloqueo.

Otras señales para saber si te bloquearon en WhatsApp

Aunque el nuevo método del cifrado es el más preciso, también existen otras pistas:

No puedes ver la última conexión ni el estado “en línea”.

Los mensajes solo muestran un check (enviado) y nunca dos checks (entregado).

No puedes añadir a esa persona a un grupo.

Las llamadas no se completan.

Sin embargo, estas señales pueden deberse a configuraciones de privacidad o problemas de conexión, por lo que no son 100 % confiables.

Qué hacer si alguien te bloqueó en WhatsApp

Si confirmas que alguien te bloqueó, lo mejor es respetar su decisión y evitar intentar contactarlo por otros medios. WhatsApp considera el bloqueo como una herramienta de privacidad y seguridad, y no ofrece notificaciones oficiales cuando ocurre.