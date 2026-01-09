No cabe duda de que WhatsApp es una de las aplicaciones más exitosas y populares del mundo, ya que mediante ella se puede chatear, interactuar y llamar gratis a cualquier persona. No obstante, la función de añadir a grupos se ha convertido en un dolor de cabeza para miles de usuarios, quienes buscan una solución para evitar estas incomodidades. Frente a esta situación, la aplicación de Meta dio a conocer los pasos para evitar el spam o que personas desconocidas puedan añadir tu número telefónico a estos grupos sin tu permiso. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CÓMO EVITAR QUE TE AGREGUEN A GRUPOS DE WHATSAPP?

Según la aplicación de WhatsApp, esta herramienta está habilitada tanto en Android como en iPhone y permite limitar quiénes pueden agregarte automáticamente a un grupo, sin que debas aceptar la invitación previamente. Pese a ello, el usuario aún podría seguir recibiendo enlaces que invitan a unirse a otros grupos, por lo que dependerá de cada persona aceptarlos o rechazarlos. De esta manera, te presentamos el paso a paso, compartido por Infobae, que permite activar esta indispensable herramienta de manera sencilla:

iOS:

Accede a WhatsApp y selecciona la opción “Configuración” en la esquina inferior derecha.

Dirígete a “Privacidad” y luego a “Grupos”.

Presiona “Quién puede añadirme a grupos”, elige “Mis contactos” o “Mis contactos, excepto…”.

Android:

Ingresa a WhatsApp y pulsa el ícono de tres puntos en la esquina superior derecha.

Ingresa a “Ajustes” y luego a “Privacidad”.

Toca “Grupos” y selecciona la opción “Mis contactos” o “Mis contactos, excepto…”.

¿CÓMO CREAR STICKERS PERSONALIZADOS USANDO GEMINI PARA WHATSAPP?

A través de sus plataformas oficiales, Google anunció una nueva funcionalidad que utiliza la inteligencia artificial para crear stickers y emojis personalizados. Para generar un novedoso y creativo adhesivo los usuarios deben saber que los pasos son sencillos y accesibles. Es decir, primero deben iniciar sesión en Gemini y descargar una fotografía en la sección “Upload Photo”. Tras ello, se deberá elegir uno de los estilos visuales disponibles propuestos por la herramienta para la creación del sticker digital.

Asimismo, tras elegir el estilo, la aplicación Gemini crea de forma automática una colección de adhesivos digitales que los usuarios pueden descargar y compartir a través de WhatsApp u otras redes sociales. Eso no es todo, pues, la plataforma brinda una serie de opciones y estilos, como Pop Art, Retro Japanese Matchbox, Cartoon Dino, Pixel Art, Royal, Football Sticker, Claymation, Vintage BollywoodySticker Bomb. De esta manera, la diversidad de diseños facilita que los stickers se adapten a distintos gustos y situaciones de uso.