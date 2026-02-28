Arranca un nuevo año, y junto a ello la posibilidad de poder participar en procesos de admisión como el lanzado por parte de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), y mediante el cual se terminaron ofreciendo más de 900 vacantes. De acuerdo a la información compartida tras la culminación de exámenes, hoy un hecho muy particular llama la atención de medios, y es que desde reconocido colegio limeño cuya metodología de enseñanza-aprendizaje trasciende, 6 jóvenes postulantes han logrado alcanzar la excelencia ocupando lugar dentro de los primeros 8 puestos e ingresar así a prestigiosa casa de estudios.

COLEGIO DE LIMA ROMPE RÉCORDS TRAS ADMISIÓN UNI 2026-1 DONDE 6 DE SUS ESTUDIANTES ALCANZARON LOS PRIMEROS PUESTOS

Durante 3 jornadas muy particulares del mes de febrero, la UNI llevó a cabo su primer proceso de admisión del 2026, y tras ello los resultados finales ponen en evidencia que reconocido colegio de Lima terminó liderando puntuaciones gracias a 6 jóvenes estudiantes.

Dentro de los primeros 8 puestos del cómputo general, dicha cantidad de ahora ‘cachimbos’ provenientes de la Saco Oliveros cuya metodología de enseñanza-aprendizaje trasciende a nivel global, bate récords, y consolida ese sistema helicoidal a partir del cual aplicándose de “manera gradual y cíclica en niveles cada vez superiores”, fortalece sus capacidades.

La información compartida por parte de la propia institución educativa con varias sedes en Lima, revela que Ángel Vilca de 17 años, ocupó el primer lugar en proceso de admisión 2026-I de la UNI, y esto tras alcanzar los 1692 puntos necesarios para acceder a la carrera de Ingeniería de Software.

“Más que el puntaje, valoro todo lo aprendido en el proceso. Hubo días de mucha presión, pero también de crecimiento”, expresaba el joven estudiante de la Saco Oliveros que junto a estos otros 5 compañeros, terminó brillando en uno de los exámenes más exigentes del país y reafirmando así el liderazgo académico de dicho colegio caracterizado por sistema helicoidal implementado:

Piero Ormeño Olivera

- Carrera de Ingeniería Mecatrónica / Puntos 1647.6 (Segundo puesto)

Sebastián Choque Chauca

- Carrera de Ingeniería Física / Puntos 1552.8 (Cuarto puesto)

Jonathan Landa Medrano

- Carrera de Ingeniería Petroquímica / Puntos 1539.6 (Quinto puesto)

Azul Vásquez Aguilar

- Carrera de Ingeniería Textil / Puntos 1524.6 (Sétimo puesto)

Thiago Briceño León

- Carrera de Ingeniería de Sistemas / Puntos 1520.4 (Octavo puesto)

“Este logro evidencia la solidez académica y la preparación estratégica impartida en Saco Oliveros, que este 2026 cumple 30 años de vida institucional liderando con excelencia educativa”, refiere el colegio limeño a través de nota publicada oficialmente, y cuya metodología de enseñanza-aprendizaje surge de “la demostración científica que explica el origen, la evolución del ser humano y el devenir del universo” mediante los siguientes 4 componentes clave:

Docentes de amplia experiencia

Tutoría personalizada

Material didáctico elaborado por plana docente

Sistema de evaluación de alta exigencia

LINK PARA CONSULTAR RESULTADOS FINALES Y VERIFICAR SI INGRESASTE A LA UNI

Más de 900 vacantes ofrece la UNI mediante el Proceso de Admisión 2026-I iniciado el lunes 16 de febrero, y por el cual ahora comparte link para la revisión de resultados definitivos tras completarse las 3 jornadas acumulativas que estuvieron programadas.

Según lo hacen público mediante redes sociales, los jóvenes postulantes pueden acceder a este link, y consultar puntajes alcanzados tras rendir el examen del viernes 20.

Una vez dentro de plataforma, la UNI te facilita el acceso a cuadro de mérito definitivo, e ingresando desde la opción “Resultados Finales de Admisión” a fin de terminar verificando si te convertiste en ‘cachimbo’.

“El rector, Arturo Talledo Coronado, informó que el examen se realizará en tres jornadas acumulativas y no eliminatorias: el lunes 16 de febrero (Razonamiento Matemático, Razonamiento Verbal y Humanidades), el miércoles 18 (Aritmética, Álgebra, Geometría y Trigonometría) y el viernes 20 (Física y Química)“, remarca la propia institución de educación superior entorno a evaluaciones que definieron el otorgamiento de 988 vacantes disponibles para esta primera convocatoria del 2026.

ESTA NUEVA CARRERA SE PUEDE ESTUDIAR EN LA UNI DESDE EL 2025

El sueño de convertirte en el mejor ingeniero o arquitecto del país, puede hacerse realidad a partir de la realización de prueba general que dicha casa de estudios plantea nuevamente mediante cronograma de inscripción donde figuran tanto tarifario como temario, y fechas para participar en concurso.

A propósito del Proceso de Admisión 2026-I que culmina el viernes 20 de febrero, recordamos cómo la UNI brindaba información referente a nueva carrera profesional disponible desde este periodo académico, y la cantidad de vacantes otorgadas en 2025-2.

Hoy Urbanismo es la especialidad que se suma a las otras 33 ya existentes, y quienes aprobaron las 3 evaluaciones de manera exitosa, podrán empezar a estudiar a fin de terminar ciclos teniendo la capacidad de “afrontar desafíos sobre organización territorial y el tratamiento del espacio a nivel de planificación”.

La UNI espera por ti, y ofreciéndote la nueva carrera de Urbanismo desde Proceso de Admisión 2025-II llevado a cabo en agosto. (Fuente: El Peruano)

Según lo detallaba Rosario Pacheco Acero como rectora de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes (FAUA) de la UNI, esta incorporación a currículo, representa una necesidad institucional desde los años 60 incluso cuando la división académica "cobijó al Instituto de Planificación de Lima (IPL)" convocando a varios expertos nacionales e internacionales del rubro.

Asimismo, y entorno a la carrera de Urbanismo anunciada por parte de la prestigiosa casa de estudios peruana, te contamos que para el Examen de Admisión 2026-I llevado a cabo el 16, 18 y 20 de febrero, la especialidad ofrece alrededor de 30 vacantes, y de acuerdo a la Dra. Isis Bustamante Dueñas, directora de la Escuela Profesional de Urbanismo de la FAUA, constará de la siguiente cantidad de ciclos y cursos:

Urbanismo de la UNI tendrá 10 ciclos académicos y 65 cursos .

. Los cursos de Urbanismo de la UNI estarán distribuidos en 5 ejes, siendo el principal aquel ligado al desarrollo urbano con talleres, y los otros 4 al plano económico, social junto a estudios generales.