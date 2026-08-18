El mundo del fútbol africano se encuentra conmocionado tras conocerse los detalles de un tenso incidente extradeportivo. Hossam Hassan, el legendario exfutbolista y actual director técnico de la Selección de Egipto, fue hospitalizado de urgencia luego de sufrir un severo colapso físico. El episodio ocurrió en un concurrido establecimiento de la Costa Norte de Egipto, en medio de una acalorada y violenta discusión pública entre su primera y su segunda esposa.

Lo que debía ser una jornada de descanso para el entrenador tras sus recientes compromisos internacionales terminó en un espectáculo caótico que rápidamente se volvió viral en redes sociales y acaparó las portadas de los principales medios de comunicación globales.

¿Qué pasó con Hossam Hassan? Los detalles del altercado en la Costa Norte

Según los reportes de testigos presenciales y fuentes policiales locales, el estratega de los “Faraones” se encontraba en la cafetería de un exclusivo resort cuando se produjo el desgastante encuentro. La tensión entre su primera esposa, Howaida Al-Gharbawi, y su segunda esposa, Dan Adam, escaló en cuestión de minutos.

🚨💣 CHAOS IN EGYPT!



Hossam Hassan, coach of the Egyptian national team, watched his two wives erupt into a violent fight at a hotel on the North Coast.



The stress proved too much — Hassan fainted on the spot and was rushed to hospital, while police detained both women. 😱🔥 pic.twitter.com/EkMDEj8Ftf — Topskills Sports UK (@topskillsportuk) August 17, 2026

La discusión verbal pasó rápidamente a las agresiones físicas, incluyendo gritos, empujones y el lanzamiento de objetos y bebidas dentro del local. Testigos afirman que Hassan intentó intervenir desesperadamente para calmar la situación y separar a las involucradas. Sin embargo, el nivel de estrés y la alta tensión del momento provocaron que el entrenador sufriera una descompensación brusca, perdiendo el conocimiento y desplomándose en el suelo del establecimiento frente a los presentes.

Estado de salud del DT de Egipto y la intervención policial

Tras el desmayo, el personal del lugar y los acompañantes del técnico solicitaron asistencia médica inmediata. Hossam Hassan fue trasladado de urgencia a un centro médico cercano, donde permaneció bajo observación, recibió tratamiento para estabilizar sus signos vitales y fue dado de alta horas después tras confirmar que se encontraba fuera de peligro.

Por su parte, los agentes de seguridad locales acudieron al resort para controlar el altercado y tomar las declaraciones correspondientes. Aunque en un primer momento se evaluó la presentación de cargos por alteración del orden público y agresiones, las partes involucradas decidieron retirar las denuncias formales para evitar mayores repercusiones legales.

Las consecuencias personales y el impacto en la Selección de Egipto

Este escándalo extradeportivo genera una fuerte marejada mediática alrededor del entorno de la Selección de Egipto. Más allá del susto de salud, las consecuencias personales no se han hecho esperar. Fuentes cercanas al entorno del seleccionador confirmaron que, tras el altercado público, Hassan ha tomado la decisión de iniciar formalmente los trámites de divorcio de su primera esposa.

A nivel deportivo, la Federación Egipcia de Fútbol sigue de cerca la evolución del estratega. La afición y los medios locales continúan al pendiente de cómo este episodio personal y la alta exposición mediática impactarán en el liderazgo del entrenador de cara a los próximos compromisos internacionales del conjunto nacional.