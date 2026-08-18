DT de Egipto denunció decisiones arbitrales tras la remontada de Argentina en el Mundial 2026. Foto: EFE/EPA/RONALD WITTEK
DT de Egipto denunció decisiones arbitrales tras la remontada de Argentina en el Mundial 2026. Foto: EFE/EPA/RONALD WITTEK
Por Paolo Valdivia

El mundo del fútbol africano se encuentra conmocionado tras conocerse los detalles de un tenso incidente extradeportivo. Hossam Hassan, el legendario exfutbolista y actual director técnico de la Selección de Egipto, fue hospitalizado de urgencia luego de sufrir un severo colapso físico. El episodio ocurrió en un concurrido establecimiento de la Costa Norte de Egipto, en medio de una acalorada y violenta discusión pública entre su primera y su segunda esposa.

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