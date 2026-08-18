Por Redacción EC

Sentir sueño después de una comida es una experiencia bastante común y puede aparecer incluso cuando una persona ha descansado adecuadamente durante la noche. Esa sensación de cansancio que suele presentarse tras el almuerzo ha despertado el interés de investigadores, quienes han estudiado los mecanismos del organismo que podrían estar relacionados con este descenso temporal de energía. La llamada somnolencia posprandial puede estar vinculada con diferentes procesos que ocurren en el cuerpo después de ingerir alimentos. La digestión, las señales metabólicas y el propio reloj biológico participan en los cambios que experimentamos durante determinadas horas del día. Este fenómeno no necesariamente significa que exista un problema de salud. Sin embargo, cuando el sueño resulta demasiado intenso o aparece de manera recurrente, puede ser conveniente prestar atención a los hábitos de descanso, alimentación y actividad cotidiana.