Sentir sueño después de una comida es una experiencia bastante común y puede aparecer incluso cuando una persona ha descansado adecuadamente durante la noche. Esa sensación de cansancio que suele presentarse tras el almuerzo ha despertado el interés de investigadores, quienes han estudiado los mecanismos del organismo que podrían estar relacionados con este descenso temporal de energía. La llamada somnolencia posprandial puede estar vinculada con diferentes procesos que ocurren en el cuerpo después de ingerir alimentos. La digestión, las señales metabólicas y el propio reloj biológico participan en los cambios que experimentamos durante determinadas horas del día. Este fenómeno no necesariamente significa que exista un problema de salud. Sin embargo, cuando el sueño resulta demasiado intenso o aparece de manera recurrente, puede ser conveniente prestar atención a los hábitos de descanso, alimentación y actividad cotidiana.

¿Por qué aparece el sueño después de almorzar?

Esa sensación de cansancio que aparece poco después de terminar el almuerzo no es una experiencia aislada. La ciencia ha identificado distintos procesos biológicos que podrían explicar por qué el organismo reduce temporalmente su nivel de alerta después de comer, especialmente cuando la comida es abundante o contiene determinados componentes.

Un estudio publicado en The Lancet eBioMedicine analizó la somnolencia diurna excesiva (SDE) para conocer con mayor precisión los mecanismos metabólicos relacionados con este fenómeno. Los investigadores realizaron análisis de sangre a unas 6.000 personas y encontraron diferencias en determinados metabolitos, entre ellos la tiramina y la esfingomielina, asociados con quienes presentaban esta condición.

El médico Elmer Huerta explicó en RPP que uno de los procesos involucrados puede relacionarse con la llamada marea alcalina, un cambio temporal en la composición de la sangre que ocurre durante la digestión. A ello se suman las variaciones de glucosa que pueden producirse después de consumir alimentos o bebidas con grandes cantidades de azúcar.

Por esa razón, una de las recomendaciones planteadas consiste en optar por almuerzos moderados y variados, con verduras, semillas, maní y almendras, además de limitar bebidas azucaradas y gaseosas que pueden generar incrementos rápidos de glucosa seguidos por descensos que favorecen la sensación de sueño.

Dormir mal podría acelerar el envejecimiento cerebral

El descanso nocturno cumple funciones esenciales para el organismo y también está relacionado con la salud cerebral. Una investigación del Instituto Karolinska, publicada en eBioMedicine, encontró una asociación entre una menor calidad del sueño y una mayor diferencia entre la edad cronológica de una persona y la edad estimada de su cerebro.

El estudio contó con aproximadamente 27.500 participantes de mediana edad y adultos mayores pertenecientes al Biobanco del Reino Unido. Mediante imágenes obtenidas por resonancia magnética y técnicas de aprendizaje automático, los investigadores calcularon la edad biológica cerebral a partir de más de mil características del cerebro.

Los resultados señalaron que la diferencia entre la edad cerebral y la edad cronológica aumentaba alrededor de seis meses por cada punto de disminución en la puntuación de sueño saludable. La investigadora Abigail Dove señaló que los hallazgos respaldan la posibilidad de que la falta de sueño contribuya al envejecimiento cerebral acelerado y apuntan a la inflamación como uno de los mecanismos involucrados.

Entre las posibles conexiones analizadas se encuentran los efectos del descanso insuficiente sobre los mecanismos encargados de eliminar desechos del cerebro, la salud cardiovascular y el riesgo de desarrollar enfermedades neurodegenerativas.

¿Por qué algunas personas necesitan dormir mucho menos?

La cantidad de horas de sueño que necesita cada individuo no depende únicamente de sus hábitos. La genética también puede desempeñar un papel importante. Investigadores de Estados Unidos y China identificaron una nueva variante relacionada con el denominado síndrome del durmiente corto natural, una característica poco frecuente que permite a determinadas personas funcionar adecuadamente con menos horas de descanso que la mayoría.

El hallazgo fue publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) y se centró en una mutación denominada hSIK3-N783Y, identificada en una persona que presentaba este patrón natural de sueño reducido.

Para comprobar su efecto, los científicos desarrollaron un modelo en ratones portadores de una mutación equivalente. Los animales mostraron una disminución en la duración del sueño, lo que aportó evidencia sobre la relación entre esta variante genética y el rasgo de sueño corto.

Esto no significa que dormir tres horas sea suficiente para cualquier persona. El fenómeno estudiado corresponde a una característica genética excepcional y no debe confundirse con dormir poco por decisión propia o debido a malos hábitos.

La genética y los hábitos influyen en cómo dormimos

La evidencia científica también permite observar que los efectos del sueño no se limitan a la sensación de cansancio al despertar. La calidad del descanso puede relacionarse con procesos metabólicos, cardiovasculares, inflamatorios y neurológicos que influyen en el funcionamiento general del organismo.

Por ello, los especialistas recomiendan no tomar como referencia los casos excepcionales de personas que duermen pocas horas sin experimentar consecuencias. Reducir voluntariamente el tiempo de descanso no convierte a una persona en un “durmiente corto natural”.

En definitiva, comer de manera equilibrada, moderar el consumo de azúcar y mantener una rutina de sueño saludable son algunas de las medidas que pueden contribuir al bienestar. La ciencia continúa investigando cómo nuestros genes, hábitos y procesos metabólicos determinan la manera en que dormimos y cómo ese descanso repercute en nuestra salud.