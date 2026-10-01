Dormir no solo representa una pausa para recuperar energías después de una jornada de actividades. Mientras una persona permanece dormida, el cerebro continúa desarrollando funciones esenciales, por lo que la calidad y las características del descanso han despertado un creciente interés entre los investigadores. Un estudio reciente puso el foco precisamente en este aspecto al analizar la posible relación entre los problemas de sueño y la edad biológica del cerebro. Los resultados sugieren que determinados patrones de descanso poco saludables podrían estar asociados con un cerebro que aparenta ser más viejo en comparación con la edad cronológica de una persona. A ello se suma otra investigación que examinó una particularidad genética capaz de explicar por qué algunas personas presentan una necesidad de sueño considerablemente menor que la mayoría. Ambos trabajos permiten observar, desde diferentes perspectivas, cómo el descanso nocturno y la genética pueden estar relacionados con la forma en que funciona y envejece el cerebro.

Dormir mal estaría relacionado con un cerebro biológicamente más envejecido

Una investigación desarrollada por científicos del Instituto Karolinska y publicada en eBioMedicine examinó la relación entre la calidad del sueño y la edad cerebral. Para ello, los especialistas recurrieron a información de 27.500 personas de mediana edad y mayores pertenecientes al Biobanco del Reino Unido, quienes contaban con imágenes obtenidas mediante resonancia magnética.

A partir de técnicas de aprendizaje automático, el equipo científico calculó una estimación de la edad biológica del cerebro utilizando más de mil características cerebrales identificadas mediante las imágenes.

Abigail Dove, especialista del Departamento de Neurobiología, Ciencias de la Atención y Sociedad del Instituto Karolinska, explicó la relevancia de los resultados obtenidos.

“nuestros hallazgos proporcionan evidencia de que la falta de sueño puede contribuir al envejecimiento cerebral acelerado y señalan a la inflamación como uno de los mecanismos subyacentes”.

La diferencia podría aumentar con una peor calidad del sueño

Uno de los hallazgos señalados por la investigación está relacionado con la distancia entre la edad estimada del cerebro y la edad cronológica de los participantes. De acuerdo con Dove, esta diferencia aumentó a medida que disminuía la puntuación asociada con un sueño saludable.

“La diferencia entre la edad cerebral y la edad cronológica se amplió en aproximadamente seis meses por cada punto de disminución en la puntuación de sueño saludable”, remarca también la investigadora del Instituto Karolinska.

El comunicado publicado por la institución científica explica que los resultados apuntan además hacia distintos procesos que podrían estar involucrados en esta asociación. Entre ellos aparecen los efectos sobre los mecanismos encargados de eliminar desechos del cerebro, las posibles consecuencias de dormir poco sobre la salud cardiovascular y la relación entre un descanso deficiente y el riesgo de desarrollar demencia.

Una mutación genética estaría detrás del sueño corto natural

El vínculo entre sueño y genética también ha sido objeto de investigación. Un trabajo publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) examinó una variante genética relacionada con el llamado síndrome del durmiente corto.

Esta condición se caracteriza porque determinadas personas necesitan dormir menos horas que la población general y, aun así, pueden desarrollar sus actividades con normalidad. El estudio fue realizado por un equipo de investigadores de Estados Unidos y China, quienes identificaron una variante genética que podría explicar este comportamiento.

El hallazgo se centró en una mutación denominada hSIK3-N783Y, vinculada con la quinasa 3 inducida por sal. Los científicos estudiaron sus efectos tanto en un individuo humano como en un modelo animal para determinar si existía una relación causal con la duración del sueño.

El hallazgo también fue probado en ratones

El artículo publicado en PNAS el 5 de mayo señala que la variante fue identificada en una persona que presentaba el rasgo natural de sueño corto.

“Se identificó una mutación en la quinasa 3 inducida por sal (hSIK3-N783Y) en un sujeto humano con el rasgo natural de sueño corto”, señala la investigación.

Posteriormente, los científicos desarrollaron un modelo murino que portaba una mutación equivalente para observar si se producía una modificación en los patrones de descanso. Los resultados mostraron una reducción en el tiempo total de sueño de estos animales.

El estudio precisa que el “modelo murino portador de esta mutación homóloga mostró una reducción en la duración del sueño, lo que confirma la causalidad de la mutación con el rasgo del sueño”.

Estos hallazgos muestran dos líneas de investigación diferentes: mientras el trabajo del Instituto Karolinska analiza la relación entre la calidad del descanso y la edad biológica cerebral, el estudio publicado en PNAS se concentra en los factores genéticos que pueden influir en cuánto necesita dormir una persona.