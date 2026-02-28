Precio del dólar BCV en Venezuela hoy, sábado 28 de febrero de 2026. ¿A cuánto se cotiza el dólar según el Banco Central de Venezuela (BCV)? Conoce la cifra exacta la siguiente nota. La tasa de cambio del dólar estadounidense es importante para la economía venezolana porque ayuda a establecer una equivalencia entre ambos billetes. Esta cotización se emplea para facilitar el flujo de la economía entre monedas/billetes de distintos países y así realizar transacciones, pagos efectivos y otros servicios, sin ningún tipo de problema.

El Banco Central de Venezuela ha señalado que el precio del dólar que ofrece se establece como un promedio ponderado de otras cotizaciones financieras. Con la finalidad de encontrar una equivalencia más precisa al mercado bolivariano.

Revisa el tipo de cambio del dólar BCV en Venezuela | Foto: Composición EC

¿A cuánto se cotiza el dólar BCV hoy en Venezuela?