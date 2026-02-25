Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
El cielo de marzo traerá uno de los fenómenos astronómicos más esperados del año: un eclipse lunar total, también conocido como “Luna de Sangre”. Este evento podrá verse en varias regiones del mundo, incluida Latinoamérica, y no requiere equipos especiales para observarlo. Aquí te contamos todo lo que tienes que saber.
Cuándo será el eclipse lunar total de marzo de 2026
El eclipse lunar total ocurrirá el 3 de marzo de 2026, durante la madrugada en América Latina.
Este fenómeno se produce cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre el satélite natural y dándole un característico tono rojizo.
A qué hora ver el eclipse lunar total en Perú y Latinoamérica
Estos son los horarios aproximados para Perú (hora local):
- Inicio del eclipse penumbral: alrededor de las 22:30 del 2 de marzo
- Inicio del eclipse parcial: cerca de las 23:40
- Inicio del eclipse total (Luna de Sangre): alrededor de las 00:50 del 3 de marzo
- Máximo del eclipse total: cerca de la 01:20
- Fin del eclipse total: alrededor de las 01:50
- Fin del eclipse parcial: aproximadamente a las 03:00
En otros países de Latinoamérica, los horarios variarán ligeramente según la zona horaria, pero el evento se podrá observar durante la noche del 2 y la madrugada del 3 de marzo.
Desde dónde se podrá ver el eclipse lunar total
El eclipse lunar total de marzo será visible en:
- América del Norte
- América Central
- Sudamérica
- Europa occidental
- África
- Parte de Asia y Oceanía
En Perú, la Luna estará relativamente baja en el cielo durante la totalidad, por lo que se recomienda buscar un lugar con horizonte despejado para una mejor observación.
Cómo ver el eclipse lunar total de marzo
Una de las grandes ventajas del eclipse lunar es que no necesitas protección especial para observarlo.
Para disfrutarlo mejor, puedes:
- Mirarlo a simple vista
- Usar binoculares o telescopio para ver más detalles
- Tomar fotografías con una cámara o smartphone en modo nocturno
- Buscar un lugar con poca contaminación lumínica
Por qué la Luna se verá roja durante el eclipse
Durante un eclipse total, la atmósfera terrestre filtra la luz azul del Sol y deja pasar las longitudes de onda rojas, que se reflejan en la superficie lunar. Por eso, la Luna adquiere un color rojizo o anaranjado, conocido popularmente como “Luna de Sangre”.
El eclipse lunar total de marzo de 2026 será uno de los eventos astronómicos más impresionantes del año y una oportunidad perfecta para observar el cielo sin necesidad de equipos profesionales.