El cielo de marzo traerá uno de los fenómenos astronómicos más esperados del año: un eclipse lunar total, también conocido como “Luna de Sangre”. Este evento podrá verse en varias regiones del mundo, incluida Latinoamérica, y no requiere equipos especiales para observarlo. Aquí te contamos todo lo que tienes que saber.

Cuándo será el eclipse lunar total de marzo de 2026

El eclipse lunar total ocurrirá el 3 de marzo de 2026, durante la madrugada en América Latina.

Este fenómeno se produce cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre el satélite natural y dándole un característico tono rojizo.

A qué hora ver el eclipse lunar total en Perú y Latinoamérica

Estos son los horarios aproximados para Perú (hora local):

Inicio del eclipse penumbral: alrededor de las 22:30 del 2 de marzo

alrededor de las Inicio del eclipse parcial: cerca de las 23:40

cerca de las Inicio del eclipse total (Luna de Sangre): alrededor de las 00:50 del 3 de marzo

alrededor de las Máximo del eclipse total: cerca de la 01:20

cerca de la Fin del eclipse total: alrededor de las 01:50

alrededor de las Fin del eclipse parcial: aproximadamente a las 03:00

En otros países de Latinoamérica, los horarios variarán ligeramente según la zona horaria, pero el evento se podrá observar durante la noche del 2 y la madrugada del 3 de marzo.

Desde dónde se podrá ver el eclipse lunar total

El eclipse lunar total de marzo será visible en:

América del Norte

América Central

Sudamérica

Europa occidental

África

Parte de Asia y Oceanía

En Perú, la Luna estará relativamente baja en el cielo durante la totalidad, por lo que se recomienda buscar un lugar con horizonte despejado para una mejor observación.

Cómo ver el eclipse lunar total de marzo

Una de las grandes ventajas del eclipse lunar es que no necesitas protección especial para observarlo.

Para disfrutarlo mejor, puedes:

Mirarlo a simple vista

Usar binoculares o telescopio para ver más detalles

Tomar fotografías con una cámara o smartphone en modo nocturno

Buscar un lugar con poca contaminación lumínica

Por qué la Luna se verá roja durante el eclipse

Durante un eclipse total, la atmósfera terrestre filtra la luz azul del Sol y deja pasar las longitudes de onda rojas, que se reflejan en la superficie lunar. Por eso, la Luna adquiere un color rojizo o anaranjado, conocido popularmente como “Luna de Sangre”.

El eclipse lunar total de marzo de 2026 será uno de los eventos astronómicos más impresionantes del año y una oportunidad perfecta para observar el cielo sin necesidad de equipos profesionales.