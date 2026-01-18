La Luna de Sangre volverá a captar la atención del mundo con un eclipse lunar total que promete ser uno de los más impactantes de los próximos años. El fenómeno destacará por su extensa duración y por la intensidad del tono rojizo que cubrirá al satélite natural durante su fase más esperada.

Se trata de un evento astronómico poco frecuente que podrá observarse desde amplias regiones del planeta y que no se repetirá con estas mismas características en el corto plazo. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿CUÁNDO Y POR QUÉ LA LUNA SE VERÁ ROJA EN 2026?

El eclipse lunar total se producirá entre la noche del 2 y la madrugada del 3 de marzo de 2026, cuando la Tierra se alinee de forma precisa entre el Sol y la Luna, bloqueando la luz solar directa. En ese momento, el satélite cruzará la zona más oscura de la sombra terrestre, conocida como umbra, lo que provocará su característico color rojizo.

Este tono se produce porque la atmósfera de la Tierra filtra la luz del Sol y deja pasar principalmente los colores rojizos, que se proyectan sobre la superficie lunar.

Así forma un eclipse lunar total. (Foto: NASA)

¿QUÉ CARACTERÍSTICAS HARÁN ÚNICO A ESTE ECLIPSE LUNAR?

El eclipse lunar total de marzo de 2026 reunirá una serie de condiciones poco comunes que lo vuelven especialmente atractivo para observadores y aficionados a la astronomía. Entre las principales características destacan:

Hasta 82 minutos de totalidad, con la Luna completamente teñida de rojo.

Más de cinco horas de duración total, considerando las fases penumbrales y parciales.

Coloración rojiza intensa, influenciada por partículas de polvo y nubes en la atmósfera.

Observación a simple vista, sin necesidad de instrumentos especiales.

Amplia visibilidad global, lo que permitirá que miles de millones de personas sigan el evento.

Durante el eclipse, la Luna mostrará una gama de colores que irá del rojo oscuro al naranja cobrizo, dependiendo de las condiciones atmosféricas del momento, según informa la plataforma Info Gyan 99.

Luna de Sangre. (Foto: AFP)

¿DESDE QUÉ LUGARES DEL MUNDO SE PODRÁ OBSERVAR?

Tendrán una vista privilegiada quienes se encuentren en Sudamérica, Norteamérica, Asia Oriental, Oceanía y gran parte del océano Pacífico.

Se estima que más de 2.500 millones de personas podrán observar la fase total del eclipse. En países como Argentina, Uruguay y Chile, el fenómeno será visible en su totalidad, siempre que el clima lo permita. En cambio, en Europa y África solo se apreciarán etapas parciales, debido a que el evento coincidirá con el amanecer o el atardecer.

¿CUÁLES SON LOS HORARIOS CLAVE DEL ECLIPSE?

Los principales momentos del eclipse, considerando el horario del Cono Sur, serán los siguientes:

Inicio de la fase penumbral: alrededor de las 05:44

Máximo del eclipse: cerca de las 08:34

Fin de la fase penumbral: aproximadamente a las 11:22

Estos horarios pueden variar levemente según la ubicación exacta del observador.

Luna de Sangre. | Foto: Freepik

¿CÓMO OBSERVAR LA LUNA DE SANGRE DE FORMA SEGURA?

A diferencia de los eclipses solares, este evento no implica riesgos para la vista. Aun así, se recomienda:

Observarlo directamente sin protección ocular.

Utilizar binoculares o telescopios para apreciar mejor los detalles.

Buscar zonas con cielo despejado y poca contaminación lumínica.

Revisar el pronóstico del tiempo antes del evento.