Conocer el estado tributario de un proveedor, cliente o empresa es fundamental para la formalidad en Perú. Aquí te mostramos cómo poder consultar tu RUC en la SUNAT utilizando solo tu DNI o razón social.

¿Qué es el RUC y para qué sirve?

Funciones principales del RUC:

Identificación Tributaria: Permite a la SUNAT conocer quién eres, dónde te encuentras y qué actividad económica realizas.

Emisión de Comprobantes: Es indispensable para poder emitir cualquier tipo de comprobante de pago válido, como facturas, boletas, notas de crédito o recibos por honorarios.

Declaración de Impuestos: Necesario para presentar declaraciones mensuales y anuales, pagar tributos y acceder a beneficios fiscales.

Cómo realizar la consulta RUC por número de DNI

Este método es el más popular para verificar si una persona natural emite recibos por honorarios o si ha iniciado un pequeño negocio formal.

Ingresa al Portal Oficial de SUNAT: Accede directamente al módulo de “Consulta RUC” de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. Te lo dejamos “AQUÍ” Selecciona la Opción Correcta: Dentro de la plataforma de búsqueda, ubica y haz clic en la opción de búsqueda por “Número de Documento”. Ingresa el DNI: Asegúrate de que el tipo de documento seleccionado sea DNI e ingresa el número de 8 dígitos de la persona que deseas verificar. Resuelve el Captcha: Ingresa el código de seguridad o resuelve la verificación reCAPTCHA. Revisa los Resultados: El sistema arrojará la ficha completa del RUC asociado a ese DNI, incluyendo: estado, domicilio fiscal y actividades económicas.

Consulta RUC por nombre o razón social (Para Empresas)

Si deseas verificar a una empresa o persona jurídica, y solo tienes su nombre comercial, puedes usar este método:

Accede al Módulo de Consulta: Dirígete al mismo portal oficial de SUNAT. Selecciona “Razón social”: En el desplegable de tipo de búsqueda, elige la opción de “Razón social” o “Nombre comercial”. Digita el Nombre: Ingresa una palabra clave o el nombre completo de la empresa. Filtrado: La SUNAT te mostrará un listado de RUC que coinciden con esa búsqueda. Selecciona el resultado para ver la ficha completa.

¿Por qué es importante revisar la ficha RUC?

Revisar la ficha RUC no solo confirma el número, sino que te brinda seguridad y te ayuda a evitar problemas fiscales.