La salud del cuerpo humano muchas veces resulta alterada por las propias acciones que cometemos, siendo la respiración aquel proceso fisiológico esencial y automático cuya importancia radica en la oxigenación de cada célula, y podemos estar llevando a cabo de mala forma. Hoy expertos al respecto, terminan dando a conocer los detalles entorno a la correcta inhalación y exhalación a partir de la cual los músculos terminan relajándose, y logramos que la ventilación pulmonar sea exitosa diariamente. A continuación, conoce de la mano de especialistas, cómo es que debemos realizar este ejercicio de manera efectiva, y así recibir nuestra primera fuente de energía sin sobresaltos ni el riesgo de contraer diversas enfermedades.
La mejora de la salud física y mental, reducción del estrés y ansiedad, entre otros beneficios, son los que el ser humano termina recibiendo de una respiración profunda y consciente.
Así, por ejemplo, lo terminan precisando diversos especialistas, y entorno a una de las funciones principales de los organismos vivos cuya importancia radica en realizarla correctamente, y de la siguiente forma según lo comparte la Clínica Pedroche:
- Respira profundo utilizando el diafragma.
- Realízalo despacio haciendo menos inhalaciones y exhalaciones por minuto.
- Considera respirar en menor cantidad ya que tomar más aire no significa oxigenar mejor el cuerpo.
“Si no hay buena respiración ocurre la apnea del sueño, una enfermedad grave porque no se descansa de buena forma y a la larga se siente uno muy fatigado porque la respiración se interrumpe y se perturba el sueño brevemente durante toda la noche”, remarca Horacio Tovalín, académico de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, y mediante diálogo concedido a UNAM Global enfatizando además entorno a dicho proceso fisiológico esencial y automático, que “debido a las distintas ocupaciones que tenemos día a día, respiramos de forma incompleta, acelerada y poco eficiente”.
Cabe resaltar asimismo, y como consejos brindados para inhalar y exhalar de manera correcta, que si padecieras afecciones pulmonares, hoy puedes realizar algunos de los siguientes 5 ejercicios:
- Respiración con labios fruncidos
- Respiración abdominal
- Respiración costal
- Sacar el aire lentamente por la boca
- Soplar de manera sostenida
- Disminución de la presión arterial y frecuencia cardíaca ya que al respirar profunda y pausadamente, termina produciéndose una respuesta de relajación.
- Reducción del estrés y la ansiedad, calmando así el sistema nervioso y bajando además los niveles de hormonas del estrés en la sangre.
- Mejora la respuesta inmunitaria y función muscular.
- Fortalecimiento del sistema inmunológico.
- Mejora de la digestión gracias a respiración diafragmática.