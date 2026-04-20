La salud del cuerpo humano muchas veces resulta alterada por las propias acciones que cometemos, siendo la respiración aquel proceso fisiológico esencial y automático cuya importancia radica en la oxigenación de cada célula, y podemos estar llevando a cabo de mala forma. Hoy expertos al respecto, terminan dando a conocer los detalles entorno a la correcta inhalación y exhalación a partir de la cual los músculos terminan relajándose, y logramos que la ventilación pulmonar sea exitosa diariamente. A continuación, conoce de la mano de especialistas, cómo es que debemos realizar este ejercicio de manera efectiva, y así recibir nuestra primera fuente de energía sin sobresaltos ni el riesgo de contraer diversas enfermedades.

EXPERTOS ADVIERTEN SOBRE LA FORMA CORRECTA DE CÓMO EL SER HUMANO DEBE RESPIRAR

La mejora de la salud física y mental, reducción del estrés y ansiedad, entre otros beneficios, son los que el ser humano termina recibiendo de una respiración profunda y consciente.

Así, por ejemplo, lo terminan precisando diversos especialistas, y entorno a una de las funciones principales de los organismos vivos cuya importancia radica en realizarla correctamente, y de la siguiente forma según lo comparte la Clínica Pedroche:

Respira profundo utilizando el diafragma .

. Realízalo despacio haciendo menos inhalaciones y exhalaciones por minuto .

. Considera respirar en menor cantidad ya que tomar más aire no significa oxigenar mejor el cuerpo.

“Si no hay buena respiración ocurre la apnea del sueño, una enfermedad grave porque no se descansa de buena forma y a la larga se siente uno muy fatigado porque la respiración se interrumpe y se perturba el sueño brevemente durante toda la noche”, remarca Horacio Tovalín, académico de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, y mediante diálogo concedido a UNAM Global enfatizando además entorno a dicho proceso fisiológico esencial y automático, que “debido a las distintas ocupaciones que tenemos día a día, respiramos de forma incompleta, acelerada y poco eficiente”.

Cabe resaltar asimismo, y como consejos brindados para inhalar y exhalar de manera correcta, que si padecieras afecciones pulmonares, hoy puedes realizar algunos de los siguientes 5 ejercicios:

Respiración con labios fruncidos

Respiración abdominal

Respiración costal

Sacar el aire lentamente por la boca

Soplar de manera sostenida

LOS BENEFICIOS QUE RECIBE EL CUERPO HUMANO SI RESPIRAS CORRECTAMENTE