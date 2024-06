Lorena Álvarez es una de las periodistas más mediáticas en este momento en la televisión nacional. Ella se encarga de conducir Latina Noticias y, por medio de sus redes sociales, está en constante comunicación con sus seguidores. A propósito de ello, la comunicadora hizo una emotiva publicación en la que contó cómo celebró los dos años de casados junto a su esposo. A continuación, te daremos más detalles sobre lo sucedido.

Lorena Álvarez: así celebró la conductora de Latina sus 2 años de casada

Álvarez compartió un video en su cuenta de Instagram en donde se le ve bailando junto a su esposo. La canción que suena de fondo es “No te Apartes de mí” de Vicentico. A ambos se les observa viviendo un emotivo momento.

“Solo tú, no necesito más. Felices 2 años de casados y 5 de enamorados, mi amor. El mundo es más bonito contigo”, dice la descripción del video que se ha vuelto viral en redes y que generó comentarios de elogios por parte de sus seguidores.

¿Cómo reaccionaron los seguidores de Lorena Álvarez?

“Feliz aniversario”, “Qué sigan juntos”, “Quién dice que el amor no existe”, “Muero de amor”, “Se nota que se aman mucho y se respetan bastante”, “Eso sí es amor, aprendan”, “No sabía de su relación, pero se ven super lindos”, “Mi periodista favorita, que sigan muchos años más juntos”, “Así es como deben estar, los dos felices compartiendo sus vidas”, fueron algunas de las opiniones de los usuarios de Instagram.

Así reaccionó Lorena Álvarez a quienes la criticaron por hablar de fútbol

La conductora de Latina fue cuestionada en redes sociales por los comentarios que emite sobre fútbol. Esto ocurrió luego de que intercambiara comentarios sobre la campaña de Alianza Lima en la Copa Libertadores 2024 con la periodista del bloque deportivo, Pamela Ríos, sin imaginar lo que generaría entre los cibernautas.

Ante las críticas, la comunicadora se pronunció a través de sus redes sociales para defenderse de aquellos que cuestionan su pasión por el fútbol, y en el proceso dejó un contundente mensaje con una frase popular. A continuación, te contamos qué dijo.

Primero que nada, Lorena Álvarez comentó que, a diferencia de otros temas que aborda, el fútbol provoca una reacción especialmente intensa en la gente. Sin embargo, la periodista aclaró que seguirá dando su opinión sobre el tema, amparándose en su derecho a la libertad de expresión y sin dejarse intimidar por quienes la critican.

En esta línea, reiteró su postura firme de continuar hablando de fútbol porque tiene la voluntad y la capacidad para hacerlo, y enfatizó que quien se sienta molesto por sus opiniones, deberá lidiar con ello.

“Yo como siempre metiéndome en problemas hablando de fútbol. Cuando hablo de otra cosa la gente no se pone tan intensa como cuando hablo de fútbol. Ya les he dicho, al que se pica que se rasque, yo voy a seguir opinando, porque quiero porque puedo, porque existe libertad de expresión. Al que no le guste, piña”, comentó en una de sus historias de Instagram.