En algunas ocasiones, por más que uno se esfuerce por averiguar cómo se disuelve el vínculo matrimonial; la respuesta a la interrogante suele estar en las diferentes plataformas digitales. Es por ello que en esta nota te contaremos directamente cómo poder realizar este trámite en Reniec, además de contarte información relacionada a este tema que es importante para las familias que deciden no continuar.

QUÉ SE ENTIENDE POR DISOLUCIÓN DEL VÍNCULO MATRIMONIAL

La disolución del vínculo matrimonial es el proceso legal mediante el cual se pone fin a un matrimonio. Esto puede ser logrado mediante una sentencia judicial o un acuerdo entre las partes. La disolución del vínculo matrimonial tiene importantes consecuencias legales, tales como la división de bienes, la manutención y la custodia de los hijos, entre otros aspectos.

En muchos países, la disolución del vínculo matrimonial se conoce como “divorcio”. Sin embargo, hay otros términos que también se utilizan, como “disolución matrimonial”, “disolución del matrimonio” o “separación legal”.

Para que se pueda solicitar la disolución del vínculo matrimonial, generalmente se requiere que se cumplan ciertos requisitos, como el tiempo de duración del matrimonio, la separación de hecho entre los cónyuges durante un cierto período de tiempo, y otros factores que varían según la legislación del país en cuestión.

Es importante destacar que la disolución del vínculo matrimonial no es lo mismo que la nulidad matrimonial. La nulidad matrimonial es el proceso legal mediante el cual se declara que un matrimonio no fue válido desde su inicio. Por lo general, la nulidad matrimonial se otorga en casos en los que el matrimonio se llevó a cabo bajo circunstancias fraudulentas o si los cónyuges no cumplieron con los requisitos legales necesarios para contraer matrimonio.

PASOS PARA INSCRIBIR LA DISOLUCIÓN DEL VÍNCULO MATRIMONIAL

Quienes ya no desean continuar el vínculo matrimonial con su pareja, optan por elaborar una disolución.

Realizar este trámite es realmente sencillo, sin embargo, se tienen que desarrollar algunos pasos para poder realizar la disolución del vínculo matrimonias, tal y cómo el dueño de las ventanas publicó en sus redes sociales:

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, más conocido como RENIEC, es una institución pública del Perú encargada de registrar la identidad y estado civil de los ciudadanos peruanos y extranjeros residentes en el país. Fue creado en 1990 y tiene su sede en la ciudad de Lima.

El RENIEC es el encargado de emitir el Documento Nacional de Identidad (DNI), el cual es un documento indispensable para realizar diversas transacciones en el Perú, tales como abrir una cuenta bancaria, realizar trámites en instituciones públicas y privadas, y votar en elecciones. Además, el RENIEC también es responsable de emitir otros documentos de identidad, como el Carné de Extranjería y el Pasaporte.

Para solicitar el DNI por primera vez, los ciudadanos peruanos deben acudir a una oficina del RENIEC y presentar su partida de nacimiento original, así como una fotografía reciente. Los extranjeros residentes en el país deben presentar su carné de extranjería y un pasaporte válido.

El RENIEC también tiene la tarea de mantener actualizada la información sobre el estado civil de los ciudadanos peruanos, para lo cual se encarga de registrar los matrimonios, divorcios y defunciones. Esta información es esencial para la elaboración de los padrones electorales y para la realización de otros trámites que requieren de la información sobre el estado civil de las personas.

Además de estas funciones básicas, el RENIEC también es responsable de implementar medidas de seguridad para evitar fraudes y suplantaciones de identidad. Para ello, utiliza tecnologías de vanguardia para la emisión de los documentos de identidad, como la biometría y la identificación por huella digital.

El RENIEC también tiene un papel importante en la lucha contra la corrupción en el Perú, ya que ha implementado diversas medidas para prevenir y detectar casos de corrupción en su interior. Entre estas medidas se encuentran la creación de una comisión de ética, la implementación de sistemas de control interno y la capacitación constante de su personal.