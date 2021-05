El avance de los distintos programas de vacunación contra el coronavirus a nivel global a llenado de optimismo a algunos expertos. Tal es así, que se estima que en Francia y España podría dejar de ser obligatorio el uso de mascarillas en exteriores durante este mismo año.

En España, Rafael Bengoa —uno de los expertos en Salud Pública más respetados del país europeo— ha pronosticado que los españoles estarían próximos a abandonar el uso obligatorio de mascarillas en exteriores. El experto ha dejado como fecha tentativa para ello principios de julio de 2021.

Como se sabe, en España —una vez levantado el estado de alarma— ya se permite la movilidad entre diferentes comunidades y el toque de queda ha ido desapareciendo. Conforme más personas se vacunan, las restricciones van menguando.

Sin embargo, pese al optimismo reciente traído por las vacunas, el experto también dio una advertencia en el programa En Jake de ETB sobre el comportamiento irresponsable de algunas personas tras el final del Estado de Alarma. “Probablemente, al haber habido algo de contagiosidad estos días... eso lo que va a hacer es extender el tiempo que vamos a tener que utilizar la mascarilla”, indicó Bengoa .

“Yo creo que lo que va ocurrir es que, como la campaña de vacunación va bastante bien, a final de junio o principios de julio las autoridades podrán decir que en todos los espacios exteriores, deporte, bares exteriores... podremos estar sin mascarillas”, ha pronosticado el experto. Igualmente, subrayó que él seguiría recomendando el uso de barbijos en los interiores.

Francia sin mascarillas

Mientras tanto, en Francia el ministro de Sanidad, Olivier Véran, tiene esperanza de que durante el verano su país pueda dejar el uso obligatorio de mascarillas en espacios abiertos. No tiene una fecha fija, pero esta estación en el país galo se instala desde el 21 de junio hasta el 21 de septiembre, por lo que podría estimarse que será pronto.

Según recogió Europa Press, Verán señaló — en declaraciones a Europe 1— que las vacunas protegen aparentemente contra las formas más graves de coronavirus y que, una vez se haya inmunizado a una parte importante de la población, se puede plantear “bajar la guardia”.

Además, el ministro recalcó que ene espacios abiertos las mascarillas podrán dejarse de lado en un futuro próximo, pero deberán plantearse algunos criterios previos como mantener la distancia social, no tener prolongados rangos de tiempo de exposición, intensidad, entre otros.

¿Cuándo dejará de ser obligatoria la mascarilla en cualquier lugar?

Hasta la fecha, no hay un pronóstico oficial por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ya que la pandemia y la complejidad del coronavirus sigue presente en el mundo. Sin embargo, Bengoa apunta que en un futuro el uso de mascarillas podría volverse “más bien un acto voluntario”.

El experto estima que las mascarillas en exteriores podrían dejar de ser obligatorias a nivel global en otoño de este año (23 de septiembre - 21 de diciembre).

“El fin de las pandemias no es un fin como un bombardeo, que de repente el lunes ya no hay nada, sino que se van apagando muy muy despacio”, explicó. El experto indica que pese a las vacunas, “seguirá habiendo virus circulante”, ya que un 20% o 25% de la población no estará vacunada aún.

“Seguirá habiendo pequeños brotes que tendremos que controlar otra vez repitiendo rastreo, identificación rápida, testeo, aislamiento. Entonces, yo creo que se recomendará en otoño-invierno que la mascarilla sea voluntaria”, añadió.

