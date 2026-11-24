En Perú, diversos distritos de Lima y otras regiones continúan experimentando altas temperaturas con presencia de humedad, lloviznas y fuertes vientos vinculados al Fenómeno El Niño. En ese contexto, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) alertó que las fuertes precipitaciones continuarán en las próximas horas en la costa norte y la sierra del país, zonas que se encuentran en alerta roja. Ante esta situación, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) advirtió el riesgo de activación de quebradas y huaicos en más de 20 regiones del país, instando a las autoridades locales a adoptar medidas para garantizar la seguridad de la población. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ RECOMENDACIONES BRINDÓ INDECI ANTE LA PRESENCIA DE LLUVIAS EN LA COSTA NORTE Y SIERRA DEL PAÍS?

A través del Aviso Meteorológico n.° 481, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú informó que, entre el martes 24 y el jueves 26 de noviembre, veinte regiones del país se encuentran en alerta roja debido a las fuertes lloviznas asociadas al Fenómeno El Niño. De acuerdo con el Senamhi, pronosticó lluvias con acumulados de entre 5 y 90 milímetros por día en la costa norte, de cinco a 50 milímetros en la sierra norte, de cinco a 25 milímetros en la sierra centro y de aproximadamente 15 milímetros en la sierra sur. En tanto, advirtió que las precipitaciones podrían alcanzar una intensidad de fuerte a extrema en la costa norte, acompañado de caída de granizo en localidades ubicadas por encima de los 2 800 metros sobre el nivel del mar.

🌧️📣 #Aviso #MINAM #SENAMHI | Del 24 al 26 de noviembre, se prevén precipitaciones en la costa norte y la sierra de diversos departamentos del país. ⚠️ Los fenómenos previstos podrían alcanzar gran intensidad en algunas localidades. https://t.co/rUKOwwIT3T — Senamhi (@Senamhiperu) November 22, 2026

El reporte meteorológico señala que las regiones que podrían verse afectadas son Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, Tacna y Tumbes. Por su parte, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhortó a la ciudadanía a proteger y reforzar los techos de sus viviendas para evitar daños ante las lluvias pronosticadas. Asimismo, pidió a las autoridades regionales y locales a reforzar las medidas de prevención ante el riesgo de huaicos y deslizamientos, así como mantener despejadas y señalizadas las rutas de evacuación hacia áreas protegidas, conforme comparte Infobae.

¿CUÁLES SON LAS PROYECCIONES DE LA NOAA PARA EL FENÓMENO EL NIÑO EN 2027?

En su reporte del 12 de noviembre, la NOAA advirtió que existe más de un 79 % de probabilidad de que Fenómeno El Niño mantenga una intensidad fuerte o muy fuerte durante el primer trimestre de 2027. Sin embargo, las proyecciones apuntan a que las temperaturas oceánicas comenzarían a descender gradualmente desde inicios del otro año. Es decir, entre enero y marzo, la probabilidad de que el evento continúe alcanza el 100 %, aunque su intensidad empezaría a disminuir. Para el periodo de febrero a abril, la categoría moderada sería la más probable, con un 49 %.

En tanto, entre marzo y mayo, la probabilidad de que El Niño persista descendería al 80 %, mientras que existiría un 53 % de posibilidades de que alcance una intensidad débil. Asimismo, la NOAA pronostica que el Pacífico ecuatorial central retornaría a condiciones neutras entre abril y junio del próximo año, con una probabilidad del 61 %. Para identificar esta fase, el organismo americano utilizó el índice RONI, cuyos valores deben ubicarse entre −0,5 °C y +0,5 °C. En cambio, el Enfen prevé que esta transición se concrete en junio de 2027, según su reporte del 13 de noviembre, conforme comparte La República.

VIDEO RECOMENDADO