Este viernes 27 de noviembre, al finalizar su concierto en el Costa 21 de San Miguel, en Lima, el dúo argentino Ca7riel y Paco Amoroso se presentó junto a Bastián y Apha, sus imitadores peruanos del programa ‘Yo Soy’.

Durante el espectáculo, parte de su gira “Free Spirits World Tour”, los músicos argentinos destacaron que Perú es el único país que cuenta con imitadores oficiales de su propuesta, momento en el que invitaron a subir al escenario a los cantantes nacionales, reportó Latina.

La participación de los imitadores formó parte de una velada que combinó humor e invitados especiales, donde la cálida acogida del público local augura un posible regreso del dúo argentino a la capital peruana, reportó El Comercio, presente en el espectáculo.

Apha y Bastián alcanzaron notoriedad tras participar en “Yo Soy” a inicios del 2026, específicamente en la tercera emisión de Latina Televisión, donde llamaron la atención por su energía en escena y su propuesta estética.

Incidente antes del concierto de Ca7riel & Paco Amoroso

El Comercio fue testigo de que una menor de edad se desmayó minutos antes del inicio del espectáculo. Según se presume, el incidente habría ocurrido luego de que permaneciera varias horas esperando bajo el sol. La joven recibió atención de los equipos de primeros auxilios.

Pese a este incidente, el concierto continuó según lo previsto, aunque se mantenían las dudas sobre los accesos debido al mal estado de algunas vías de la Costa Verde.

La presentación de Ca7riel & Paco Amoroso en Lima forma parte del cierre de su “Free Spirits World Tour” y ocurre días después de que el dúo argentino tuviera una participación especial en el videojuego GTA VI.