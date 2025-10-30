México se prepara para celebrar una de sus tradiciones más emblemáticas: el Día de Muertos. Las calles comienzan a cubrirse con el color del cempasúchil, mientras en los hogares se levantan altares que rinden homenaje a quienes ya no están.

Aunque el 1 y 2 de noviembre son las fechas centrales de esta festividad, los días previos también tienen un significado profundo. Cada jornada está dedicada a distintos espíritus, y el 31 de octubre guarda un simbolismo especial que pocos conocen.

¿QUÉ ALMAS LLEGAN ESTE 31 DE OCTUBRE?

Según las creencias populares, el 31 de octubre está dedicado a los pequeños que fallecieron sin ser bautizados. Se dice que sus almas, consideradas puras e inocentes, regresan desde el Mictlán para visitar a sus familias y disfrutar de los alimentos y objetos que les preparan en los altares. Esta fecha antecede a la llegada de los llamados “muertos chiquitos”, que se conmemoran el 1 de noviembre.

Día de Muertos 2025: las almas que llegan el 31 de octubre y el significado de sus ofrendas | Foto: Freepik

¿QUÉ SIGNIFICADO TIENEN LAS OFRENDAS DE ESTE DÍA?

Las ofrendas del 31 de octubre, también conocidas como altares de “angelitos”, reflejan la pureza y ternura de las almas infantiles. Por ello, se decoran con flores blancas, veladoras y alimentos suaves sin picante. Además, los juguetes ocupan un lugar esencial, pues simbolizan la inocencia y alegría que caracterizó su corta vida, según informa la plataforma N+.

¿CÓMO SE ORGANIZA EL CALENDARIO DE LAS OFRENDAS DEL DÍA DE MUERTOS?

Según informa la plataforma Record, el calendario tradicional del Día de Muertos establece días específicos para recordar a distintos tipos de almas. Este orden permite preparar las ofrendas con intención y respeto:

27 de octubre: Mascotas fallecidas.

28 de octubre: Personas que murieron en accidentes.

29 de octubre: Quienes fallecieron ahogados.

30 de octubre: Almas olvidadas, sin familia o en el purgatorio.

31 de octubre: Niños que murieron sin bautizar.

1 de noviembre: Niños (Día de Todos los Santos).

2 de noviembre: Adultos (Día de los Fieles Difuntos).

De esta manera, cada fecha tiene su propósito dentro de esta tradición que celebra la memoria y el vínculo entre los vivos y los que ya partieron.

El Día de Muertos es una celebración que honra con amor y respeto a quienes ya partieron. | Crédito: Imagen generada por IA / Gemini

¿CUÁL ES EL ORIGEN DEL DÍA DE LOS MUERTOS?

Esta festividad se lleva a cabo los días 1 y 2 de noviembre ya que se divide en categorías. Según el calendario católico, el primero corresponde a Todos los Santos, día dedicado a los niños fallecidos, y el segundo a los Fieles Difuntos, es decir, a los adultos.

Según informa el Gobierno de México, el origen de esta festividad, que se remonta a más de 500 años, fue producto de la armonía entre la celebración de los rituales religiosos católicos traídos por los españoles y la conmemoración del día de muertos que los indígenas realizaban desde los tiempos prehispánicos.

¿CÓMO SE CELEBRA EL DÍA DE LOS MUERTOS EN MÉXICO?

A lo largo y ancho del territorio mexicano, las tradiciones del Día de Muertos pueden diferir en detalles, pero todas coinciden en la importancia de honrar a los fallecidos a través de la construcción de altares. Estos espacios están adornados con pétalos de cempasúchil, velas y comida, como el pan de muerto, que suele estar adornado con una figura de huesos cruzados que está espolvoreado con azúcar.

Los altares también suelen contar con un copal, una resina aromática cuyo humo que se ofrece como ofrenda a las divinidades. También encontramos objetos artesanales, la comida favorita del fallecido (fruta, mole, tamales, entre otros), bebidas como café y chocolate, agua bendita, imágenes religiosas y fotografías de los seres queridos.

Asimismo, en estas fiestas también se adornan las tumbas con flores y se hacen altares sobre las lápidas, lo que en épocas indígenas significa que ayudan a conducir a las ánimas a transitar por un buen camino tras la muerte.