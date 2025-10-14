Durante los últimos años, el mundo ha enfrentado diversos desafíos, como la pandemia de la COVID-19, el aumento de la inflación y los conflictos entre países, lo que ha llevado a varias naciones a implementar medidas para evitar que la población se vea afectada. Sin embargo, gracias a la independencia del Banco Central de Reserva (BCR) el Perú ha sabido liderar el crecimiento económico en América Latina, debido a la implementación de políticas monetarias prudentes, a diferencia de otros territorios que han visto su moneda debilitarse. Aunque, a través de un informe, se presentaron las monedas más sólidas de la región para el 2026, en la que destaca una gran nación. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ MONEDA DE AMÉRICA LATINA SUPERARÁ AL SOL PERUANO EN 2026?

A través del informe FX Insights, publicado por BBVA, se proyecta que la moneda más estable de América Latina será el peso mexicano en 2026, debido a una serie de elementos importantes, como la estabilidad del tipo de cambio (MXN$19,56 y MXN$19,77 por dólar); una tasa de interés real que continúa siendo atractiva para el capital extranjero; bajos niveles de volatilidad; una política monetaria sólida y coherente, y el respaldo institucional del Banco de México. En cuanto al sol peruano, el análisis destaca la autonomía del BCR, el reducido nivel de endeudamiento y una política fiscal prudente. Por otro lado, los países que verán devaluada su moneda el próximo año será Argentina, Brasil y Chile, que podría ser a causa de la incertidumbre electoral, desorden fiscal, entre otros factores.

Perú (Sol – PEN)

Proyección: S/ 3,50 – S/ 3,60

El bajo endeudamiento público y una política fiscal prudente consolidan su posición como un refugio de estabilidad económica.

Colombia (Peso – COP)

Proyección: COP $4.170

Las elevadas tasas de interés reales y la reducción en la prima de riesgo refuerzan su atractivo ante los inversionistas.

Según un estudio compartido por BBVA, el peso mexicano se perfila como la moneda más estable en 2026.

¿QUÉ MONEDA ES CONSIDERADA LA MÁS ANTIGUA DE SUDAMÉRICA?

La moneda más antigua de Sudamérica y la más estable es la Guaraní, ya que tendrá 81 años de vigencia en Paraguay. Y es que, con la finalidad de lograr la estabilidad, fortalecimiento, independencia y soberanía monetaria del país, el gobierno militar de Higinio Morínigo determinó el 5 de octubre de 1943 una nueva unidad monetaria para reemplazar al peso paraguayo.

Además, en 1943, el peso argentino era utilizado por los paraguayos, por lo que se decidió que el Banco Central del Paraguay tenga el control completo de las operaciones de cambio de divisas, convirtiéndose en indispensable el uso de la moneda nacional para cualquier operación. En 1944, se emitió siete billetes con denominaciones de 1, 5, 10, 50, 100, 500 y 1000 Guaraníes. En 1963, se estableció el de 5000 y 10000. Mientras que en 1990, entró en circulación los billetes de 50000 y 1998 los primeros billetes de 100000 guaraníes.