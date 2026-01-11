La buena nutrición consiste en ingerir una variedad de alimentos que te brinden las vitaminas necesarias para mantenerte con tanta vitalidad como salud, y así poder afrontar la rutina diaria de la mejor forma. Es así que desde los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) del Gobierno de Estados Unidos, y estudio realizado hace algunos años, hoy una verdura puntual figura liderando ranking donde aparecen considerados los más saludables alimentos, y esto debido a amplia gama de propiedades beneficiosas para el cuerpo humano.

LA VERDURA MÁS NUTRITIVA DEL MUNDO, SEGÚN LOS CDC DE ESTADOS UNIDOS

Han transcurrido poco más de 10 años desde que los CDC estadounidense, hicieran público un estudio mediante el cual clasifican a las frutas y verduras bajo enfoque basado en la densidad nutricional, y evidencia las bondades de vegetal puntual.

Obteniendo valoración de 100 sobre 100, el berro aparece liderando ranking donde resulta evaluada la cantidad de nutrientes tales como vitaminas, minerales, proteínas, y fibra, que un alimento aporta en comparación con su contenido calórico, siendo este vegetal aquel cuyos componentes resaltan gracias a presencia de hierro, calcio y antioxidantes.

De acuerdo a información compartida por medios especializados, esta considerada verdura que pertenece a la misma familia de la col rizada, brócoli, col china, rúcula y las coles de Bruselas, contiene grandes propiedades alimenticias, y a partir de consumo, termina fortaleciendo nuestro sistema inmune, mejorando la digestión, y hasta reduciendo el estrés oxidativo asociado a enfermedades crónicas.

LOS PRINCIPALES BENEFICIOS QUE TE OFRECE EL BERRO

Control y prevención de diabetes gracias a buenas cantidades de fibra que equilibran los niveles de glucosa en sangre.

Fortalecimiento de huesos gracias a aporte de vitamina K y calcio.

Prevención del cáncer gracias a aporte de flavonoides, isotiocianatos y glucosinolatos como compuestos bioactivos que combaten los radicales libres.

Prevención del envejecimiento prematuro gracias a una vitamina C cuya importancia radica en la producción y absorción de colágeno.

Fortalecimiento del sistema inmunológico gracias a tanto la vitamina C como la A y flavonoides cuyos componentes brindan acción antioxidante y antiinflamatoria.

ESTOS 3 BENEFICIOS TE OFRECE EL CONSUMO DE ALCACHOFA, SEGÚN ESPECIALISTAS

Actualmente, Perú es el cuarto mayor productor mundial de la alcachofa, producto agrícola que de acuerdo a información compartida por el Gobierno a mediados de 2023, llegó a exportarse un total de 58,319 toneladas valorizadas en US$ 162 millones, y en los últimos años se ha convertido en la segunda hortaliza más relevante que conforma la canasta agroexportadora nacional aportando múltiples beneficios al cuerpo humano.

Según datos brindados por la Fundación Española de la Nutrición (FEN), el Cynara scolymus dentro de la familia Asteraceae, es una planta cultivada como alimento en climas templados, que mide perenne hasta 150 cm de envergadura, y “vuelve a brotar de la cepa todos los años pasado el invierno”.

Es así como la alcachofa se convierte en una desconocida fuente de proteínas, fibra, fósforo, potasio, esteroles y cinarina, que puede aprovecharse mediante guisados, ensaladas, cocidas o al vapor, para recibir estos 3 importantes beneficios:

1- DISMINUCIÓN DEL COLESTEROL

Por la inulina y pectina que posee a nivel fibroso, la alcachofa ayuda a reducir la absorción y también aumentar la eliminación de grasas por las heces, promoviendo así la disminución de los niveles de colesterol “malo” o LDL, y el total en sangre.

2- CONTROL DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL

Beneficio que recae en el aumento de la producción de orina, eliminando así el exceso de sodio en el organismo, y tanto controlando como previniendo la presión alta de la persona que lo padece.

3- PÉRDIDA DE PESO

También gracias a la inulina, este tipo de verdura ayuda a perder grasa corporal por ser de fácil digestión que prolonga la saciedad entre comidas y disminuye también el apetito.

Cabe resaltar, que entre otros de los beneficios recibidos por la alcachofa, figura la prevención de la diabetes por representar un alimento bajo en índice glucémico, luchar contra el estreñimiento, desintoxicación del hígado, y hasta el aumento de la producción de colágeno.