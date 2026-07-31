En la actualidad, son muchas las personas que tratan de consumir alimentos que ayuden a su cuerpo a mantenerse en buenas condiciones, siempre y cuando también se lleve una buena dieta. De esta manera, algunas personas optan por consumir jugos naturales debido a sus propiedades beneficiosas para la salud, mientras que otras incorporan verduras en sus comidas con el objetivo de obtener mejores resultados en su bienestar. Sin embargo, una reconocida nutricionista reveló que existe una verdura considerada poco nutritiva para el organismo debido a su índice glucémico, contenido de carbohidratos y otras características nutricionales. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ VERDURA RECOMIENDAN NO CONSUMIR A DIARIO?

De acuerdo con diversos nutricionistas, compartido por la plataforma Women’s Health, el camote o conocido en otros países como batata, es considerada una de las verduras menos saludables en comparación con otras, aunque continúa siendo un alimento con valor nutricional como su alto contenido en vitamina A y fibra. Los especialistas señalan que la valoración responde a determinadas características de su composición, pero no significa que su consumo sea perjudicial para la salud.

Así, los expertos de la nutrición indican que contiene una mayor cantidad de almidón y carbohidratos que otras verduras, además de presentar un índice glucémico más elevado. Por ende, esto puede provocar un aumento más rápido de los niveles de azúcar en sangre, especialmente en personas con diabetes o con dificultades para controlar la glucosa. “Como dietista, para mí es importante centrarme más en el panorama general cuando se trata de verduras”, sostiene la nutricionista Jessica Cording.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE TOMAR JUGOS NATURALES?

La página web El Cronista explicó a través de su plataforma los beneficios que brinda tomar jugos, ya sea de frutas o verduras. Estas bebidas naturales ayudan a la fácil absorción de vitaminas ideales para aquellas personas con problemas de digestión y dificultades gastrointestinales. De esta manera, sugieren consumir extractos de manera natural para aprovechar todos sus privilegios y no procesados que contengan colorantes artificiales y conservantes.