Con el paso del tiempo, la psicología se ha convertido en una disciplina fundamental para entender la manera en que las personas interpretan lo que ocurre a su alrededor, procesan sus emociones y responden ante diferentes circunstancias. Su estudio abarca aspectos relacionados con la personalidad, los pensamientos, las conductas, las decisiones y la forma en que establecemos vínculos con quienes nos rodean. Comprender estos elementos puede contribuir a afrontar desacuerdos, fortalecer las relaciones y alcanzar un mayor equilibrio en la vida cotidiana.

En ese contexto, la inteligencia emocional ocupa un lugar importante, pues está relacionada con la capacidad de reconocer y gestionar las propias emociones, así como comprender las de otras personas. Esta habilidad también puede reflejarse en escenarios habituales como el entorno laboral, donde la manera de reaccionar ante determinadas situaciones puede decir mucho sobre una persona. Precisamente, un especialista compartió algunas expresiones que podrían ayudar a reconocer determinadas características asociadas con quienes han desarrollado esta capacidad. A continuación, conoce cuáles son y qué significado tienen.

¿CÓMO IDENTIFICAR A PERSONAS CON INTELIGENCIA EMOCIONAL?

En un artículo publicado en la plataforma CNBC y compartido por Clarín, el psicólogo de la Universidad de Harvard, Daniel Goleman, precisó que aquellas personas que han desarrollado la inteligencia emocional tienen la capacidad de reconocer, comprender y regular sus propias emociones, así como interpretar y gestionar las de los demás, para responder de forma equilibrada, empática y eficaz ante distintas situaciones, ya sea en lo laboral como familiar. De esta manera, el especialista brindó una serie de frases que suelen identificar a personas con altas habilidades socioemocionales:

“Yo puedo mejorar y tú también puedes” - Perspectiva positiva

“Puedo manejar esto” - Autogestión y autocontrol

“Tengo estos pensamientos porque…” - Autoconciencia

“Esto es lo que realmente importa” - Orientación al logro

“Estoy entusiasmado con este cambio” - Adaptabilidad

“Así es como funcionan las cosas por aquí” - Conciencia organizacional

“Lo entiendo y me preocupo por ti” - Empatía

“¿Qué pasaría si intentaras hacerlo de esta manera?” - Influencia

“Podemos resolver esto” - Gestión de conflictos

“Eso significa mucho porque…” - Liderazgo inspirador

“Esto podría ayudarte” - Coaching y mentoring

“Nos apoyamos mutuamente” - Trabajo en equipo

¿QUÉ DICE LA PSICOLOGÍA SOBRE LAS PERSONAS QUE PREFIEREN EL VERANO O INVIERNO?

De acuerdo con investigaciones compartidas por el medio Diario Registrado, quienes muestran preferencia por la estación del verano tienden a presentar rasgos más extrovertidos, sociables y dinámicos frente a los demás. Y es que, esta temporada suele asociarse con mayor energía, optimismo y una mayor inclinación hacia las actividades al aire libre y la vida social.

Por otro lado, las personas que prefieren el invierno se caracterizan por valorar la tranquilidad, la introspección y el bienestar emocional. De hecho, según diversos informes, la preferencia por una estación del año también puede reflejar la manera en que cada individuo procesa sus emociones y se vincula con ciertos recuerdos, entornos y condiciones climáticas. Es decir, refleja cómo cada persona encuentra equilibrio, bienestar y sentido en su ambiente.