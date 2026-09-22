Por Redacción EC

Con el paso del tiempo, la psicología se ha convertido en una disciplina fundamental para entender la manera en que las personas interpretan lo que ocurre a su alrededor, procesan sus emociones y responden ante diferentes circunstancias. Su estudio abarca aspectos relacionados con la personalidad, los pensamientos, las conductas, las decisiones y la forma en que establecemos vínculos con quienes nos rodean. Comprender estos elementos puede contribuir a afrontar desacuerdos, fortalecer las relaciones y alcanzar un mayor equilibrio en la vida cotidiana.