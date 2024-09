El último fin de semana, generando gran expectativa, se disputó el clásico argentino entre Boca Juniors y River Plate. Al final, el triunfo fue por 1-0 para la escuadra dirigida por Marcelo Gallardo. En este contexto, pese a la derrota xeneize, uno de los futbolistas que mejor rendimiento tuvo fue el peruano Luis Advíncula. Justamente sobre ello comentó Arturo Vidal, histórico volante de la selección chilena y actual jugador de Colo Colo.

Las jugadas que desataron los elogios de Arturo Vidal a Luis Advíncula en el clásico Boca vs River

El ‘Rey’, como ya tiene acostumbrado a sus seguidores, hizo un nueva transmisión en vivo, pero esta vez reaccionando al duelo más popular del fútbol argentino. Fue en este espacio en el que elogió al popular ‘Rayo’.

“Se recuperó bien, pensé que no lo iba a pillar. Pensé que se lo iba a llevar”, dijo Vidal sobre Advíncula en primera instancia en su cuenta de Kick. Luego, en un instante del partido en el que el peruano estuvo tirado sobre el césped, dijo lo siguiente: “Que se pare nomás, si no va a pasar el tiempo (al ver a ‘Lucho’ sobre la cancha). La hizo bien Advíncula, pensé que se lo iba a llevar, pero no, se recuperó bien”.

Advíncula terminó muy molesto por la derrota ante River. (Foto: GEC)

¿Qué más dijo Arturo Vidal sobre Luis Advíncula?

Por último, Vidal también comentó el remate de Advíncula que terminó impactando en el travesaño. “¿Alguien entiende a Advíncula? Le pegó con izquierda, pero... ¡Era un golazo! “. Eso sí, dejó sus conclusiones finales sobre el nivel de Boca. “Yo no había visto el gol. No había visto jugar a Boca Juniors hace tiempo, pero encuentro que está muy duro. Parece que el pronóstico que di yo, me imaginaba otro Boca lo tengo que decir”.

Vidal elogió el rendimiento de Advíncula en el clásico ante River. (Foto: Twitter)

¿Volverá Arturo Vidal a la selección de Chile?

Chile sigue sin mostrar mejorías. En la octava fecha de las Eliminatorias, el equipo liderado por Ricardo Gareca sufrió una derrota inesperada en su propia casa contra Bolivia por 2-1. En este contexto, Arturo Vidal fue uno de los que más criticó el desempeño de la selección.

“Faltan los grandes. Falta el King”, le empezó diciendo Vidal a su hijo en plena transmisión en vivo. “Ya me voy a recuperar completamente y volveré a la Selección”, agregó el chileno, quien minuto a minuto expresaba su frustración por el desempeño de su selección.

“Yo voy a estar mejor para los partidos con Perú y Venezuela”, sentenció el exBarcelona. El centrocampista bastante hincapié en una posible vuelta suya a ‘La Roja’ para lo próxima fecha de las Eliminatorias. Recordemos que Chile actualmente se ubica penúltimo en la tabla con tan solo cinco puntos.

Cuáles fueron los resultados de la fecha 8 de las Eliminatorias 2026

Martes 10 de setiembre

- Colombia 2-1 Argentina / Finalizado

- Chile 1-2 Bolivia / Finalizado

- Ecuador 1-0 Perú / Finalizado

- Venezuela 0-0 Uruguay / Finalizado

- Paraguay 1-0 Brasil / Finalizado

Cómo se jugará la fecha 9 y 10 de las Eliminatorias 2026

Fecha 9

10 de octubre de 2024

Bolivia vs Colombia

Ecuador vs Paraguay

Venezuela vs Argentina

Chile vs Brasil

Perú vs Uruguay

Fecha 10

15 de octubre de 2024

Colombia vs Chile

Paraguay vs Venezuela

Uruguay vs Ecuador

Argentina vs Bolivia

Brasil vs Perú