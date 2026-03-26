Por Redacción EC

Desde que somos niños, los automóviles forman parte de nuestras vidas, y hasta llegamos a soñar con adquirir uno de última generación para terminar luciéndolo ante amigos y familiares. Con respecto a precisamente las características que suelen presentar los coches de manera puntual, hoy vamos a referirnos a aquella cinta colgada en chasis, y cuya funcionalidad resulta desconocida para algunos conductores, siendo hasta adquirida como accesorio colocado por estética racing.

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