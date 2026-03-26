Desde que somos niños, los automóviles forman parte de nuestras vidas, y hasta llegamos a soñar con adquirir uno de última generación para terminar luciéndolo ante amigos y familiares. Con respecto a precisamente las características que suelen presentar los coches de manera puntual, hoy vamos a referirnos a aquella cinta colgada en chasis, y cuya funcionalidad resulta desconocida para algunos conductores, siendo hasta adquirida como accesorio colocado por estética racing.

PARA ESTO SIRVE LA CINTA QUE VA COLGADA EN EL CHASIS DE ALGUNOS AUTOS

A nivel global, la utilidad de un automóvil reviste de suma importancia, y entre los accesorios que suelen incorporarle los conductores, hoy llama la atención una particular cinta cuya funcionalidad aún genera dudas.

En ese sentido, y colgada en chasis, hoy la presencia del llamado Tow Strap, termina sirviendo como punto de anclaje seguro y accesible para el remolque o arrastre de dicha unidad vehicular, y ante casos de avería o accidentes sin dañar la carrocería.

Resulta importante destacar, que asimismo la mencionada cinta resulta un accesorio con estética racing para los automóviles, y disponible en colores vivos puede brindarte aspecto funcional y de alto rendimiento más allá de la referida funcionalidad.

SIGUE ESTAS RECOMENDACIONES PARA APRENDER A MANEJAR UN AUTOMÓVIL

La conducción de un automóvil en Perú y otras partes del mundo representa una importante acción realizada por el chofer o piloto para la movilización con prontitud hacia otro destino, pero sobre todo buscando salvaguardar la vida de otras personas mediante el respeto de las normas de tránsito, entre otras medidas de seguridad vial.

Al momento de decidir comprarte un vehículo o simplemente querer aprender a manejarlo ya sea mecánico o automático, resulta vital que tomes en consideración varios factores prácticos y también psicológicos que te permitirán usarlo sabiamente a fin de evitar contratiempos, inconvenientes y sobre todo, accidentes.

Te compartimos a continuación, y gracias a información compartida por Mitsubishi Motors, una serie de recomendaciones para el manejo apropiado de un automóvil si eres un principiante y es la primera vez que vas a conducirlo:

1- Sitúate en el auto y explora cada parte que lo compone como el embrague, timón, entre otras.

2- Posiciona correctamente el asiento para obtener una mejor postura y visualización por el parabrisas.

3- Utiliza las luces intermitentes como símbolo de aviso para los vehículos que te rodean.

4- Hasta en los momentos personales más difíciles, mantén la calma mientras conduces.

5- No utilices el claxon de manera excesiva.

6- Mantén una distancia considerable con los autos que tengas por delante así dispongas de sistemas de frenado ABS.

7- Ajusta tu asiento midiendo la diferencia existente con los pedales.

Estas 7 recomendaciones brindadas están dirigidas a personas novatas en el manejo de autos, es decir que son conductores inexpertos, pero justamente requieren de este tipo de sugerencias y/o consejos para empezar a aprender y regular cada parte del sistema operativo que contiene un vehículo automotor para movilizarte sin problemas.

EL PAÍS SUDAMERICANO QUE SORPRENDE POR LA CANTIDAD DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS QUE TIENE EN CIRCULACIÓN

Con la tecnología en todo su esplendor, la industria automotriz se potencia gracias al desarrollo de vehículos eléctricos que en los últimos años ha evidenciado un auge notorio, y países de América del Sur llevan a cabo proceso donde la circulación representa el gran objetivo.

Al respecto, resulta importante destacar a Brasil como potencia en cuanto a la venta de este tipo de coche se refiere, seguido muy de cerca por Colombia y Chile, y según refiere la Organización Latinoamericana de Energía (Olade), en sexto lugar una Uruguay que sorprende por las cifras reveladas a continuación.

“Luego del ranking de los 5 primeros puestos, en el resto de países de ALC (América Latina y el Caribe), el liderazgo lo ostenta Uruguay con 5,950 vehículos eléctricos en circulación, superando a países de mayor tamaño y población como Ecuador, Guatemala y Argentina”, refiere Olade durante setiembre 2024 con motivo de publicación de nota técnica, puntualizando además que en, términos de número de vehículos electrificados per cápita, Costa Rica termina superando a dicha nación oriental.

El informe también resalta el crecimiento de la industria a nivel latinoamericano, siendo “Chile después de China el país donde mayor cantidad de buses de este tipo circulan”, mientras en los últimos 3 años, el parque total de dichas unidades a nivel regional, “se ha incrementado en un 160%”.

ESTAS SON LAS VENTAJAS Y BENEFICIOS QUE TE OFRECE UN AUTO ELÉCTRICO

Ahorro de dinero

- En algunos países, los vehículos eléctricos pueden ahorrar dinero en impuestos gracias a exenciones y reducciones con respecto al propio registro y propiedad.

Mantenimiento más práctico

- Los vehículos eléctricos no poseen embrague, ni palanca de cambios, y tampoco motor de arranque, razón por la cual resulta ventajoso conservarlo, y darle los cuidados requeridos.

Mejor aceleración

- Los vehículos eléctricos tienen motor capaz de generar un par máximo de forma instantánea.

Menos ruido

- Los vehículos eléctricos son más silenciosos que los de gasolina porque no tienen motor de combustión, sino uno alimentado por batería.

0 emisiones

- Los vehículos eléctricos tiene cero emisiones de efecto invernadero porque se basa en una batería para alimentar su motor y no quema combustible internamente.