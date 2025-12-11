Conforme pasa el tiempo, las tramas de producciones cinematográficas varían de contenido, e igualmente terminan alcanzando una popularidad que las sitúa entre las mejores anualmente. Ahora desde la prestigiosa revista TIME, las 10 mejores películas de 2025 han sido reveladas, y gracias a crítica puntual que analiza la comedia, el terror y los dramas representados en cada una de ellas provenientes de diversas partes del mundo.

Una gran variedad de proyectos vinculados al ‘sétimo arte’, han terminado viendo la luz en 2025, y como cada año, siendo analizados en cuanto a trama se refiere para finalmente darse a conocer listados compuestos por los mejores.

Culminando el presente periodo anual, ahora es el turno del prestigioso TIME mediante la crítica estadounidense, Stephanie Zacharek, quien ha hecho pública la elaboración de su Top 10 que integran las películas más destacadas, según apreciaciones propias.

A continuación, precisamente te lo compartimos estando compuesto por producciones cinematográficas que realizan entregas variadas, y entre la comedia e incluso el terror, llegaron a encantarle durante el 2025:

10- UNO DE ESOS DÍAS

- “En una de las comedias más bulliciosas y desenfadadas del año, Keke Palmer y SZA interpretan a dos habitantes desfavorecidos de Los Ángeles que solo tienen un día para reunir los 1500 dólares que necesitan para pagar el alquiler de su destartalado apartamento”.

9- MATAR AL JOCKEY

8- EL CEREBRO

- “La comedia casi de Kelly Reichardt sobre un desventurado ladrón de arteen el Massachusetts de los años 70 es un vívido retrato de un hombre que lo ha tenido todo en sus manos y aun así se las arregla para ser un alma perdida”.

7- PECADORES

6- ROOFMAN

- “En los últimos años, hemos hablado mucho sobre la crisis de masculinidad en la cultura estadounidense, aunque nadie ha podido definir con exactitud qué significa. La agridulce comedia romántica de Derek Cianfrance, basada en hechos reales, se acerca poco a poco a la respuesta”.

5- EL DÍA DE PETER HUJAR

4- SENTIMENTAL VALUE

- “Amor, muerte, bienes raíces: esas tres palabras resumen tanto el desorden como la gloria de la vida familiar, y aquí, el cineasta danés-noruego Joachim Trier lo examina todo con tierna consideración”.

3- LUNA AZUL

2- EL OFICIAL Y EL ESPÍA

1- NOUVELLE VAGUE

En relación a la película número 1 de 2025, según Stephanie Zacharek para TIME, te contamos que hoy puedes verla como parte del catálogo de Netflix, habiendo incluso cautivado a cinéfilos de Rotten Tomatoes que la califican como divertida y relajada siendo un “lúdico y emotivo homenaje de Richard Linklater al cine que reimagina cómo se hizo «Sin aliento» de Jean‑Luc Godard“.

ESTA ES LA DESCONOCIDA Y SORPRENDENTE HISTORIA SOBRE EL NIÑO QUE INTERPRETÓ A E.T. PARA LA PELÍCULA DE STEVEN SPIELBERG

Han pasado 23 años desde que fuera estrenada a nivel global, y aún “E.T., El Extraterrestre” despierta más de una emoción a nivel cinematográfico, entregándonos historias desconocidas que causan asombro.

Con respecto a la interpretación del icónico alienígena creado por Steven Spielberg, hoy llaman la atención los detalles entorno a la vida de Matthew DeMeritt, el niño actor que nació sin piernas y con apenas 11 años terminó protagonizándolo.

De esa forma viene a confirmarse que detrás de E.T., en serio había alguien interpretando a aquella criatura humanizada, y de piel arrugada marrón, ojos enormes y movimientos torpes que enternecieron al público, y captaron la atención de medios como Paris Match.

“Por primera vez, me sentí reconocido”, expresó Matthew DeMeritt para dicha revista francesa a la cual le brindó declaraciones exclusivas acerca del popular alienígena que caracterizó, y el recuerdo de la vez cuando Steven Spielberg lo presentó así oficialmente.

Con respecto a su historia viviendo sin piernas, resulta importante destacar que desde pequeño rechazaría andar en silla de ruedas, ya que “nunca quise que me vieran como el ‘niño discapacitado’“.

Más de 2 décadas después, Matthew DeMeritt revela mediante Paris Match, que Carlo Rambaldi, responsable de los efectos especiales de “E.T., El Extraterrestre”, sería quien lo vería montando skate, y a partir de ello Steven Spielberg quedaría encantado con la posibilidad de poder haber encontrado al actor ideal para interpretar dicho personaje.

“Vi a este chico sobre un skateboard, avanzando con las manos. Me pareció increíble”, recuerda también Henry Thomas, el intérprete de Elliott, uno de los niños que cobijaría al alienígena abandonado, y desde entonces protagonizaría instantes conmovedores para la audiencia.

Cabe resaltar en relación a la participación de Matthew DeMeritt como E.T,, que además de él, Tamara De Treaux y también Pat Bilon, terminaron disfrazándose como el afamado extraterrestre, y durante instantes puntuales dirigidos por parte de Steven Spielberg.

LAS PLATAFORMAS DONDE PUEDES VER HOY “E.T., EL EXTRATERRESTRE”

A pesar del tiempo transcurrido, existen películas cuya trama no pasa de moda, y aún en pleno siglo XXI, continúan en cartelera gracias a las principales plataformas de streaming del mundo.

Hoy la obra de Steven Spielberg llamada “E.T.”, puede verse y disfrutarse a través de Netflix, y Prime Video que la presenta como la historia de ciencia ficción donde “un pequeño extraterrestre de otro planeta queda abandonado en la Tierra cuando su nave se olvida de él“.

“Un chico solitario se hace amigo de un extraterrestre y trata de ayudarlo a regresar a su casa, mientras lo protege de los agentes del Gobierno que lo busca”, remarca el primero de los servicios de streaming mencionados, haciendo hincapié que el film de 1982, y ganador de 3 Oscar, tiene una duración de 1 hora con 49 minutos.