Con más de 10 millones de habitantes, Lima se convierte en una de las ciudades más pobladas a nivel global, siendo importantes avenidas que la componen aquellas que guardan historias llenas de crecimiento y transformación incluso desde la proximidad con la costa peruana. En esta oportunidad, vamos a referirnos a la extensa vía capitalina que mide 32 kilómetros (km), y atraviesa desde hace más de 30 años, hasta 6 populares distritos facilitando la movilidad de miles de ciudadanos diariamente.

ESTA ES LA AVENIDA MÁS LARGA DE LIMA QUE MIDE 32 KM Y RECORRE HASTA 6 DISTRITOS

Transcurre el tiempo, y al parecer nunca dejará de ser catalogada como la avenida más larga de Lima Metropolitana, y esto debido a no solo su extensión, sino también la unificación de varios populares e importantes distritos que recorren la ciudad de sur a norte.

Hoy vamos a referirnos precisamente a las tantas veces recorrida vía de Universitaria que desde hace más de 30 años, mide 32 km, y atraviesa las siguientes demarcaciones entre la proximidad con la costa peruana y la histórica Túpac a lo largo de 42 cuadras:

San Miguel

Pueblo Libre

Cercado de Lima

San Martín de Porres

Los Olivos

Comas

Desde San Miguel hasta Comas, la Av. Universitaria te permite recorrer 32 km por donde puedes llegar a la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), previamente al campus de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), y luego hacia el norte a la Universidad de Ciencias y Humanidades (UCH), y también las sedes de la Universidad Privada del Norte (UPN) ubicadas en Av. Andrés Belaunde Cdra. 10 - Comas, y Av. Alfredo Mendiola 6062 - Los Olivos.

Hoy resulta importante destacar, que desde el jueves 11 de setiembre, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) ha implementado un plan de desvío vehicular en la vía más extensa de la capital peruana, y esto con motivo del inicio de la megaobra del nuevo corredor vial de la vía Expresa norte que se extenderá por 8.7 km contemplando la construcción de 15 estaciones del Metropolitano a lo largo del tramo comprendido entre José Granda (San Martín de Porres) y la Metropolitana (Comas).

ASÍ SE PLANTEA CONSTRUIR LA NUEVA VÍA EXPRESA NORTE EN AV. UNIVERSITARIA

Grandes obras vienen llevándose a cabo a nivel nacional, y la mayoría de ellas buscando descongestionar el tráfico de la ciudad peruana más poblada, siendo en esta ocasión la denominada Vía Expresa Norte aquella que ha empezado a ejecutarse gracias a la MML mediante la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape).

De acuerdo a información compartida de manera oficial, China Getzhouba Group Company Perú figura a cargo de dicha construcción como empresa contratista adjudicada, que según Emape “hará realidad el nuevo corredor vial para Lima norte, exclusivo para transporte público” conectando Comas y San Martín de Porres en tan solo 30 minutos.

El 7 de febrero, la MML colocó la primera piedra en área donde empezará a construirse la denominada Vía Expresa Norte que beneficiará a 4 millones de ciudadanos viviendo en Carabayllo también, Independencia y Los Olivos, mediante 12 estaciones a nivel y 3 elevadas cuyas características buscan darle continuidad al Metropolitano (8.7 km) desde la Av. Universitaria.

ESTOS BENEFICIOS TE OFRECERÁ LA NUEVA VÍA EXPRESA NORTE CONSTRUIDA EN AV. UNIVERSITARIA

Moderna infraestructura vial contará con 12 nuevas estaciones a nivel, y por primera vez con 3 elevadas a la altura de las avenidas Tomás Valle, Carlos Izaguirre y Naranjal.

Los pasajeros podrán bajar y subir a dichas estaciones haciendo uso de escaleras eléctricas.