El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) ha emitido una alerta sobre un incremento significativo de las temperaturas en la franja costera del país. Este fenómeno, que se extenderá durante varios días, traerá consigo cielos despejados y una intensa radiación solar durante el día, afectando la rutina de miles de ciudadanos en diversas regiones. El clima adverso continuará incluso después de la puesta del sol, ya que se pronostican noches sofocantes debido a la acumulación de nubosidad y la falta de corrientes de aire. Ante este escenario de calor extremo, las autoridades recomiendan tomar medidas de cuidado personal para evitar golpes de calor y otros problemas de salud. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿CUÁL ES EL ORIGEN DE ESTAS ALTAS TEMPERATURAS Y HASTA CUÁNDO DURARÁN?

Este cambio en el clima se debe a que el mar presenta temperaturas elevadas y a que están llegando vientos desde el norte. Estos factores ayudan a que las nubes se dispersen más rápido, dejando que el sol pegue con más fuerza, sobre todo en las localidades que no están pegadas a la orilla del mar.

El reporte oficial del Senamhi indica que esta situación de calor intenso se mantendrá activa desde el martes 10 hasta el martes 17 de marzo, según recoge La República.

¿QUÉ CIUDADES REGISTRARÁN LOS NIVELES MÁS ALTOS DE CALOR?

El norte del país enfrentará los valores más críticos, con Piura y Tumbes alcanzando picos de hasta 37°C. En Lambayeque el termómetro llegará a los 36°C, mientras que Áncash y La Libertad oscilarán entre los 33°C y 34°C.

En el caso de la capital, los distritos de Lima Este y Lima Norte serán los más calurosos con 32°C, superando a las zonas del centro y oeste que se mantendrán entre los 26°C y 30°C.

¿QUÉ ACCIONES DEBEMOS TOMAR PARA PROTEGERNOS DEL SOL?

Para mitigar el impacto de esta ola de calor y evitar complicaciones en la salud, el Senamhi recomienda seguir estas pautas de prevención:

Evitar la radiación directa: procura no exponerte al aire libre entre las 10:00 a. m. y las 4:00 p. m., intervalo en el que los rayos ultravioletas alcanzan su mayor intensidad.

procura no exponerte al aire libre entre las 10:00 a. m. y las 4:00 p. m., intervalo en el que los rayos ultravioletas alcanzan su mayor intensidad. Priorizar la hidratación: es fundamental beber agua de manera constante durante todo el día, sin necesidad de esperar a sentir sed para hacerlo.

es fundamental beber agua de manera constante durante todo el día, sin necesidad de esperar a sentir sed para hacerlo. Elegir vestimenta adecuada: opta por prendas fabricadas en algodón, que sean livianas y de colores tenues para favorecer la ventilación del cuerpo.

opta por prendas fabricadas en algodón, que sean livianas y de colores tenues para favorecer la ventilación del cuerpo. Utilizar accesorios de protección: no olvides el uso de bloqueador solar, anteojos con protección UV y sombreros que tengan un ala ancha para cubrir el rostro.

no olvides el uso de bloqueador solar, anteojos con protección UV y sombreros que tengan un ala ancha para cubrir el rostro. Buscar ambientes ventilados: permanece en lugares con buena circulación de aire y evita quedarte por mucho tiempo en espacios cerrados donde se concentre el bochorno.

¿QUÉ ES EL SENAMHI Y QUE FUNCIONES CUMPLE?

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú - SENAMHI, es un organismo público ejecutor adscrito al Ministerio del Ambiente. Se inició como un Organismo Público Descentralizado del Sector Defensa creado por D.L.N° 17532 del 25 de Marzo de 1969, regulada por la Ley N° 24031 del 14 de Diciembre de 1984, su modificatoria aprobada por Ley N° 27188 del 25 de Octubre de 1999, el Reglamento de su Ley establecida con D.S.N° 005-85-AE del 26 de Julio de 1985.

El SENAMHI tiene como propósito generar y proveer información y conocimiento meteorológico, hidrológico y climático de manera confiable, oportuna y accesible en beneficio de la sociedad peruana.

Con el ánimo de difundir información confiable y de calidad, el SENAMHI opera, controla, organiza y mantiene la Red Nacional de más de 900 Estaciones Meteorológicas e Hidrológicas de conformidad con las normas técnicas de la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

