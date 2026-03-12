Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Senamhi advierte: el calor aumentará en la costa y estas regiones serán las más afectadas | Foto: Andina
Senamhi advierte: el calor aumentará en la costa y estas regiones serán las más afectadas | Foto: Andina
Por Redacción EC

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) ha emitido una alerta sobre un incremento significativo de las temperaturas en la franja costera del país. Este fenómeno, que se extenderá durante varios días, traerá consigo cielos despejados y una intensa radiación solar durante el día, afectando la rutina de miles de ciudadanos en diversas regiones. El clima adverso continuará incluso después de la puesta del sol, ya que se pronostican noches sofocantes debido a la acumulación de nubosidad y la falta de corrientes de aire. Ante este escenario de calor extremo, las autoridades recomiendan tomar medidas de cuidado personal para evitar golpes de calor y otros problemas de salud. A continuación, te contamos todos los detalles.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

ElucidarioProvee contexto, definición y detalle de un tópico específico.