Desde inicios de este año, una reforma laboral ha cambiado el panorama para miles de trabajadores del Estado. La norma, ya en plena aplicación, fijó un límite uniforme de edad que determina hasta cuándo un servidor público puede permanecer en funciones, sin importar la entidad donde labore. Con esta medida, se busca ordenar el sistema de retiro y renovar progresivamente el personal del sector público.

Además del nuevo tope de edad, la ley introdujo ajustes en beneficios clave como la licencia sin goce de haber y la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), con el fin de unificar criterios en todas las instituciones del Estado. Descubre cuál es el nuevo límite y qué otros cambios deben tener en cuenta los trabajadores públicos.

¿CUÁL ES EL NUEVO LÍMITE DE EDAD PARA TRABAJAR EN EL ESTADO?

Desde enero de 2025, los empleados públicos bajo el régimen del Decreto Legislativo N.º 276 están obligados a cesar sus funciones al cumplir 70 años. La ley permite que el trabajador siga laborando hasta el 31 de diciembre del año en que alcance esa edad, pero sin posibilidad de prórroga.

Esta disposición forma parte de la Ley N.º 32199, publicada en diciembre de 2024, que busca establecer un criterio uniforme de retiro para todos los servidores públicos del país, según informa Infobae.

¿POR QUÉ SE IMPUSO ESTE LÍMITE DE EDAD?

Antes de esta reforma, cada entidad estatal aplicaba reglas distintas sobre la edad de cese, lo que generaba confusión y desigualdad entre los trabajadores. Con la nueva ley, el Congreso busca unificar las condiciones laborales y garantizar una planificación más ordenada del personal. De este modo, se promueve la renovación generacional y se refuerza el principio de meritocracia en el servicio público, facilitando la incorporación de nuevos profesionales.

¿QUIÉNES ESTÁN ALCANZADOS POR ESTA DISPOSICIÓN?

La Ley N.º 32199 se aplica a todos los trabajadores permanentes del régimen 276, sin distinción de cargo ni institución. Esto incluye al personal de ministerios, gobiernos regionales, municipalidades y otras dependencias estatales sujetas a este marco legal. Tanto los empleados actuales como las futuras contrataciones deben cumplir con las nuevas condiciones establecidas.

Foto: Freepik

¿QUÉ CAMBIOS HUBO EN LAS LICENCIAS SIN GOCE DE HABER?

Desde este año, los servidores pueden solicitar hasta tres años de licencia sin goce dentro de un período de cinco años, ya sea de manera continua o interrumpida. Este cambio busca dar mayor flexibilidad a los trabajadores para atender asuntos personales sin perder su vínculo laboral, eliminando las diferencias que antes existían entre entidades sobre la duración y el procedimiento de estas licencias.

¿QUÉ AJUSTES HUBO EN LA CTS?

Desde 2025, los servidores públicos del régimen 276 recibirán el 100 % de su remuneración total por cada año completo o fracción mayor a seis meses, calculado con el promedio de los últimos 36 meses e incluyendo conceptos como el Monto Único Consolidado (MUC) y el CAFAE. Si un trabajador regresa al Estado tras su retiro, la CTS ya abonada se considera cancelatoria del tiempo anterior, evitando pagos duplicados.

¿EN QUÉ CONSISTE LA LEY N.º 32199?

El propósito central de esta norma es ordenar la gestión del talento humano en el Estado, estableciendo reglas claras y uniformes para el ingreso, permanencia y retiro. Con ello, se apunta a una administración más eficiente, equitativa y transparente, donde las decisiones laborales se basen en criterios técnicos y no discrecionales.