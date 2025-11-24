El Ministerio de Educación (Minedu) dio a conocer el calendario escolar 2025, en el que se especifican los días de clases, feriados y recesos para los estudiantes en Perú. Dentro de estas fechas, las vacaciones de octubre se presentan como un merecido respiro, justo antes de encarar la etapa final del año académico. A propósito de ello, aquí te contamos cuándo será la fecha exacta en que finalizarán las clases.

¡Atención padres y estudiantes! El Minedu revela la fecha exacta en que terminarán las clases en 2025

Según el calendario oficial del Minedu, las clases del año escolar 2025 concluirán el 19 de diciembre, dando cierre al cuarto bloque lectivo. A partir del 22 y hasta el 31 de diciembre, se desarrollará el quinto bloque de gestión, enfocado exclusivamente en actividades administrativas y en la finalización de los procesos internos de cada centro educativo.

Este periodo no incluye a los estudiantes; está destinado al personal directivo y administrativo, encargado de cerrar el ciclo académico, evaluar el desempeño institucional y preparar todo para el inicio del próximo año escolar.

Cómo está organizado el calendario escolar

El año académico está estructurado en cinco bloques:

Primer bloque de gestión: del 3 al 14 de marzo.

Primer bloque lectivo: del 17 de marzo al 16 de mayo.

Segundo bloque de gestión: del 19 al 23 de mayo.

Segundo bloque lectivo: del 26 de mayo al 25 de julio.

Tercer bloque de gestión: del 28 de julio al 8 de agosto.

Tercer bloque lectivo: del 11 de agosto al 10 de octubre.

Cuarto bloque de gestión (vacaciones): del 12 al 17 de octubre.

Cuarto bloque lectivo: del 20 de octubre al 19 de diciembre.

Quinto bloque de gestión: del 22 al 31 de diciembre.

De esta forma, el Minedu garantiza un año escolar ordenado, con espacios de descanso planificados y actividades pedagógicas distribuidas para optimizar el aprendizaje.

Qué feriados le quedan al 2025

Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Martes 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho.

Jueves 25 de diciembre: Navidad.

Estos días libres representan oportunidades para rendir homenaje, reunirse con la familia y, al mismo tiempo, disfrutar de un merecido descanso.

Qué es el Minedu

Es el órgano rector de las políticas educativas nacionales y ejerce su rectoría a través de una coordinación y articulación intergubernamental con los gobiernos regionales y locales, propiciando mecanismos de diálogo y participación.

Define, dirige, regula y evalúa la política educativa y pedagógica nacional, en coordinación con los gobiernos regionales. Además, establece políticas específicas de equidad.

Diseña los currículos básicos de los niveles y modalidades del sistema educativo, programas nacionales dirigidos a estudiantes, directores y docentes, políticas relacionadas con el otorgamiento de becas y créditos educativos y los procesos de medición y evaluación de logros de aprendizaje.