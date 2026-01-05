Con el inicio del 2026, muchos peruanos ya están organizando su año y revisando cómo aprovechar sus días libres. Según el calendario oficial publicado en El Peruano, este año habrá 16 feriados obligatorios en todo el país. Estas fechas combinan celebraciones cívicas y religiosas, ofreciendo a los trabajadores del sector público y privado la oportunidad de descansar y planear actividades especiales a lo largo del año.

¡Atención, Perú! Ya hay fecha del próximo feriado después de Año Nuevo 2026 y podrías planear un fin de semana largo

Tras la emoción del Año Nuevo, los peruanos podrán disfrutar de su siguiente día de descanso el jueves 2 de abril de 2026, en coincidencia con el Jueves Santo. Este feriado, reconocido oficialmente por el Gobierno a través de El Peruano, se aplica a todos los trabajadores del país, tanto del sector público como del privado. Es una ocasión perfecta para organizar actividades familiares, viajes cortos o simplemente tomarse un respiro en medio del ajetreo del año.

El feriado se prolongará al día siguiente, viernes 3 de abril, con la celebración del Viernes Santo. Gracias a esta combinación, muchas familias y trabajadores podrán aprovechar un fin de semana largo, ideal para viajes, reuniones o simplemente descansar.

Todos los feriados confirmados para 2026

Los feriados oficiales son los siguientes:

Jueves 1 de enero: Año Nuevo.

Jueves 2 de abril: Jueves Santo.

Viernes 3 de abril: Viernes Santo.

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo.

Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera.

Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo.

Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú.

Martes 28 de julio: Fiestas Patrias.

Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias.

Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín.

Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima.

Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos.

Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Diferencia entre feriado y día no laborable

Aunque suelen confundirse, feriados y días no laborables no son lo mismo. El feriado es una fecha establecida por ley y obliga al descanso tanto en el sector público como en el privado, con goce de haber. En cambio, el día no laborable es una medida excepcional decretada por el Ejecutivo y suele aplicarse principalmente a las entidades públicas.