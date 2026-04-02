Por Redacción EC

El inicio de abril 2026 trae consigo una serie de buenas noticias para los más de 700 mil jubilados que forman parte de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), debido al pago de sus pensiones a través del Banco de la Nación. Es así que, ante la inquietud de este grupo de jubilados por conocer el orden de depósitos, la entidad financiera dio a conocer el cronograma de pagos, en el que los pensionistas de la Ley 19990 serán los primeros en cobrar sus aportes, según la letra inicial de su apellido paterno. De hecho, este iniciará una secuencia de depósitos a cesantes, entre los que figuran adultos mayores, personas con discapacidad, así como viudas o herederos legales de los asegurados. De esta manera, este dinero, como todos los meses, representa una gran oportunidad para estas personas, ya que podrán cubrir sus principales necesidades básicas como, por ejemplo, alimentos, medicinas o el pago del arriendo de la vivienda. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.