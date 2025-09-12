No cabe duda de que el examen de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) es considerado uno de los más difíciles y exigentes en el país. Inclusive, para poder ingresar a dicha casa de estudio, los postulantes pasan meses de ardua preparación, con la finalidad de obtener una de las vacantes, principalmente, para las carreras de Medicina Humana y Derecho. Sin embargo, en los últimos días, la Decana de América se ha visto envuelta en manifestaciones generadas por los alumnos que han llevado a la suspensión oficial del esperado Examen de Admisión 2026-I. Esta noticia ha tomado por sorpresa a muchos jóvenes postulantes, quienes están a la expectativa por conocer la nueva programación. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ SE SABE SOBRE LA NUEVA PROGRAMACIÓN DEL EXAMEN DE ADMISIÓN 2026-I SAN MARCOS?

Desde este miércoles 10 de septiembre, la Federación Universitaria de San Marcos (FUSM), junto a consejeros de diferentes facultades y alumnos, ha decidido tomar, de manera indefinida, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) a raíz de los nuevos cobros establecidos en el proceso de admisión, percibidos como un intento de “privatización” impulsado por la rectora Jeri Ramón. De hecho, entre las principales demandas se encuentra la reducción de costos y mejoras en bienestar universitario, así como la implementación de equipos y personal para que puedan atender a los estudiantes, entre otros.

Debido a ello, la San Marcos ha optado por suspender “hasta nuevo aviso” su examen de admisión 2026-I previsto para este sábado 13, domingo 14, sábado 20 y domingo 21 de septiembre. De esta manera, los aspirantes deberán esperar y mantenerse informados de las plataformas oficiales de la institución a fin de conocer las nueva reprogramación. “El Vicerrectorado Académico de la UNMSM comunica a los padres de familia, a postulantes, a la ciudadanía en general que, debido a hechos de vandalismo y el ingreso de personas ajenas a la ciudad universitaria, nos vemos en la imperiosa necesidad de suspender el examen de admisión hasta próximo aviso”, comunicó la Decana de América.

LISTA DE VACANTES PARA EL EXAMEN DE ADMISIÓN 2026-I SAN MARCOS

A continuación, te presentamos la lista de vacantes disponibles que puso a disposición San Marcos para sus postulantes para el presente examen de admisión 2026:

Área A: Ciencias de la Salud (EBR y EBA)

Medicina Humana: 55

Obstetricia: 44

Enfermería: 46

Tecnología Médica (Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica): 17

Tecnología Médica (Terapia Física y Rehabilitación): 17

Tecnología Médica (Radiología): 17

Tecnología Médica (Terapia Ocupacional): 17

Nutrición: 24

Farmacia y Bioquímica: 29

Ciencias de los Alimentos: 10

Toxicología: 11

Odontología: 25

Medicina veterinaria: 20

Psicología: 48

Psicología Organizacional y de la Gestión Humana: 21

Área B: Ciencias Básicas (EBR y EBA)

Química: 28

Ciencias Biológicas: 25

Genética y Biotecnología: 21

Microbiología y Parasitología: 23

Física: 35

Matemática: 49

Estadística: 47

Investigación Operativa: 49

Computación Científica: 48

Área C: Ingeniería (EBR y EBA)

Ingeniería Química: 38

Ingeniería Agroindustrial: 35

Ingeniería del Agua y Tecnologías de Tratamiento: 16

Ingeniería Mecánica de Fluidos: 30

Ingeniería Geológica: 21

Ingeniería Geográfica: 25

Ingeniería de Minas: 15

Ingeniería Metalúrgica: 15

Ingeniería Civil: 27

Ingeniería Ambiental: 15

Arquitectura y Urbanismo: 20

Ingeniería Industrial: 73

Ingeniería Textil y Confecciones: 26

Ingeniería de Seguridad y Salud en el Trabajo: 18

Ingeniería Logística y Cadena de Suministro Digital: 26

Ingeniería Electrónica: 45

Ingeniería Eléctrica: 20

Ingeniería de Telecomunicaciones: 30

Ingeniería Biomédica: 15

Ingeniería Mecatrónica: 20

Ingeniería Nuclear: 20

Ingeniería de Sistemas: 32

Ingeniería de Software: 15

Ciencia de la Computación: 15

Área D: Ciencias Económicas y de la Gestión (EBR y EBA)

Administración: Lima (83), SJL (10), Huaral (10)

Administración de Turismo: Lima (45), SJL (10), Huaral (10)

Administración de Negocios Internacionales: Lima (47), SJL (9), Huaral (9)

Administración de la Gastronomía: 12

Administración Marítima y Portuaria: Lima (11) y Huaral (12)

Marketing: 12

Contabilidad: Lima (99), SJL (20), Huaral (20)

Gestión Tributaria: Lima (35) y SJL (20)

Auditoría Empresarial y del Sector Público: Lima (35) y SJL (20)

Presupuesto y Finanzas Públicas: Lima (35) y SJL (20)

Criminalística Financiera Forense: 40

Economía: 77

Economía Pública: 64

Economía Internacional: 68

Área E: Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales (EBR y EBA)