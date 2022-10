Si eres una de las personas que gusta de la serie animada Rick y Morty, entonces esta noticia es para ti, ya que, como buen fanático de esta, se sabía que pronto se iba a presentar el capítulo 7, sin embargo, por razones desconocidas, la transmisión y estreno de esta no se dará en la fecha que se esperaba. Es por ello que en esta nota te contaremos cuándo saldrá el nuevo capítulo de esta serie de televisión, además de otra información importante que debes conocer sobre ella.

CUÁNDO SALDRÁ EL CAPÍTULO 7 DE RICK Y MORTY 6

Según se desprende de medios informativos, y de las mismas redes sociales de esta serie animada pensada para adultos y que cautiva hoy en día a millones de personas en el mundo, el capítulo 7 de la temporada 6 de “Rick y Morty” se podrá ver en HBO Max el próximo 20 de noviembre.

Respecto a la hora de su lanzamiento, se espera no haya alteración alguna. De ser así el caso, estos serían los horarios según el país en el que se viva.

Colombia, México, Perú y Ecuador: 10.00 p.m.

Venezuela, Paraguay y Bolivia: 11.00 p.m.

Argentina, Uruguay y Chile: 12.00 a.m. del día siguiente.

QUÉ ES RICK Y MORTY

La sinopsis de esta serie animada llamada Rick y Morty podría definir el significado de la trama de esta serie.

“Después de haber estado desaparecido durante casi 20 años, Rick Sánchez llega de imprevisto a la puerta de la casa de su hija Beth y se va a vivir con ella y su familia utilizando el garaje como su laboratorio personal”, se lee en la sinopsis.

Rick y Morty es una serie de televisión americana de animación para adultos creada por Justin Roiland y Dan Harmon en 2013 para Adult Swim, que también se emitió en Cartoon Network. La serie sigue las desventuras de un científico, Rick Sánchez, y su fácilmente influenciable nieto, Morty, quienes pasan el tiempo entre la vida doméstica y los viajes espaciales, temporales e intergalácticos.

Rick y Morty se originó por un cortometraje rudimentario animado por Roiland para el festival de cine Channel 101 llamado Doc and Mharti, una parodia de los principales protagonistas de Back to the Future.

QUÉ ES HBO MAX

HBO Max es un servicio de streaming propiedad de Warner Bros y Discovery que se lanzó en Estados Unidos el 27 de mayo de 2020, en América Latina y el Caribe el 29 de junio de 2021 y en Andorra, España y los países nórdicos el 26 de octubre de 2021, con la ambición de expandirse en Europa y Asia.

Según los últimos datos registrados por HBO Max, hasta el 31 de marzo del 2022, la plataforma contaba con 76.8 millones de usuarios en todo el mundo.

HBO Max fue creado principalmente para albergar contenido del grupo de canales premium HBO, aunque también sirve como plataforma de difusión de las producciones de Warner Bros. Discovery en general y, además, ofrece contenido adicional de empresas terceras y producciones originales para la plataforma, conocidas como Max Originals.