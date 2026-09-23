Ajustes en Disney+, cambios de showrunner y caída de audiencias: los motivos clave por los que Marvel decidió poner punto final a Daredevil: Born Again en su Temporada 3. Allanan el terreno para el cine.. (Foto: Marvel)
Ajustes en Disney+, cambios de showrunner y caída de audiencias: los motivos clave por los que Marvel decidió poner punto final a Daredevil: Born Again en su Temporada 3. Allanan el terreno para el cine.. (Foto: Marvel)
Por Paolo Valdivia

Marvel Studios ha confirmado oficialmente que “Daredevil: Born Again” no pasará de su tercera temporada. La noticia, reportada en exclusiva por medios de la industria, marca un punto de inflexión definitivo para el recorrido en solitario del ‘Hombre sin Miedo’ dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

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