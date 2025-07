El Gobierno peruano ha declarado el martes 15 de julio de 2025 como día no laborable, aunque no se aplicará de forma general en todo el país. A diferencia de los feriados nacionales, esta disposición tiene un carácter regional y responde a una conmemoración de gran valor histórico y simbólico. La medida fue oficializada a través del Diario El Peruano y ratificada por diversas entidades del Estado.

La jornada está destinada a facilitar la participación en actividades cívicas organizadas en homenaje a una figura clave de la historia peruana. Solo algunos sectores y ciudadanos podrán acogerse a este descanso especial. A continuación, te contamos quiénes disfrutarán de este día.

¿EN QUÉ PARTE DEL PERÚ SERÁ NO LABORABLE EL 15 DE JULIO Y QUIÉNES DESCANSARÁN?

La medida se aplicará únicamente en la región Huánuco, en honor al nacimiento del héroe nacional Leoncio Prado Gutiérrez, ocurrido el 15 de julio de 1853. Este personaje histórico es recordado por su papel en la Guerra del Pacífico y otras gestas revolucionarias.

En esta fecha, tendrán descanso los trabajadores del sector público, incluyendo a los empleados de gobiernos locales y oficinas estatales de Huánuco. También los estudiantes de instituciones educativas estarán exentos de asistir a clases, permitiéndoles participar en los actos conmemorativos organizados por la región.

Leoncio Prado Gutiérrez, nació el 15 de julio de 1853. | Foto: EH DOCUMENTALES (YouTube)

¿QUÉ PASARÁ CON LOS TRABAJADORES DEL SECTOR PRIVADO?

Para las empresas privadas, el día no laborable no es obligatorio. Las compañías pueden optar por sumarse a la medida de manera voluntaria, pero en ese caso deberán coordinar con sus trabajadores cómo compensar las horas no laboradas. Esta flexibilidad es común en días no laborables de carácter regional, permitiendo que el sector privado mantenga o suspenda actividades según acuerdos internos, según explica Infobae.

Para las empresas privadas, el día no laborable no es obligatorio. | Foto: Freepik

¿QUÉ SERVICIOS SEGUIRÁN OPERANDO CON NORMALIDAD?

A pesar del descanso oficial, los servicios esenciales no se detendrán. Continuarán funcionando con normalidad los centros de salud públicos y privados, incluyendo hospitales y clínicas; los servicios de emergencia y seguridad ciudadana, como serenazgo y policía; así como el transporte público y empresas proveedoras de agua potable, energía eléctrica y telecomunicaciones. El personal de estos sectores deberá presentarse a trabajar según lo estipulado por sus respectivas entidades.

Funcionarán con normalidad los centros de salud públicos y privados, incluyendo hospitales y clínicas.

¿QUÉ ACTIVIDADES SE PUEDEN REALIZAR EN HUÁNUCO DURANTE ESTE DÍA?

El 15 de julio se presenta como una excelente ocasión para disfrutar del turismo local en Huánuco. Se realizarán actos culturales, ferias, danzas típicas y visitas guiadas a sitios turísticos. Entre los principales atractivos están el Templo de las Manos Cruzadas de Kotosh, el Parque Nacional Tingo María y la Cueva de las Lechuzas, además de una variada oferta de comida tradicional en toda la región.