En este 2025, el Perú cuenta con un total de 16 feriados oficiales, días en los que tanto trabajadores del sector público como del privado pueden disfrutar de un merecido descanso o planificar actividades personales. A lo largo del año ya se celebraron varias de estas fechas, pero aún restan jornadas libres que muchos esperan para viajes, celebraciones familiares o simplemente para recuperar energías.

El calendario nacional todavía guarda algunos días clave vinculados a conmemoraciones históricas y religiosas que marcarán el cierre del año. Descubre cuáles son los próximos feriados y qué implicancias tienen para los trabajadores.

Calendario de feriados oficiales del 2025 en Perú | Este es el próximo feriado del 2025 | Foto: Composición EC

¿QUÉ FERIADOS LE QUEDAN AL 2025?

Todavía hay cinco días festivos en el calendario nacional:

Sábado 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.

Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Martes 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho.

Jueves 25 de diciembre: Navidad.

Estos días libres representan oportunidades para rendir homenaje, reunirse con la familia y, al mismo tiempo, disfrutar de un merecido descanso.

Día de todos los santos, 1 de noviembre | (Foto: co.marca.com)

¿CUÁNTO TE DEBEN PAGAR SI TRABAJAS UN FERIADO?

Según la Cámara de Comercio de Lima (CCL), si un empleado trabaja en un día feriado debido a necesidades de la empresa o rotación de turnos, y no recibe un día libre en sustitución, debe recibir una compensación económica equivalente a tres veces su salario habitual por esa jornada laboral. Esto se debe a tres conceptos:

La remuneración correspondiente al feriado, la cual ya forma parte del sueldo mensual del trabajador.

La remuneración diaria por las horas laboradas durante el feriado.

El monto adicional equivalente al 100% de la remuneración diaria por el trabajo realizado en el feriado.

No cumplir con el pago adicional o negar la compensación de descanso constituye una infracción muy grave en materia laboral. Las sanciones económicas varían según el tipo de empresa, y pueden ir desde poco más de 1.000 soles hasta superar los 24.000, según informa la agencia Andina.

Cuánto te deberán pagar por trabajar feriado | (Foto: GEC)

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE UN FERIADO Y UN DÍA NO LABORABLE?

Aunque muchas personas relacionan el feriado con el día no laborable, existe una diferencia entre ambos términos. Aquí te presentamos las diferencias: