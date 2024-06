Estos son todos los feriados en el mes de julio 2024

A solo pocos días para que inicie el séptimo mes del año, la mayoría de peruanos tendrán la oportunidad de disfrutar de algunos feriados. Diversas familias aprovecharán estos días para salir de la rutina, pues organizarán viajes o simplemente se quedarán en casa con los seres queridos. Por lo tanto, te presentamos los días festivos de julio, efemérides de gran relevancia en el calendario peruano.

¿CUÁLES SON LOS FERIADOS DE JULIO?

A continuación, te presentamos los tres feriados nacionales que tiene el mes de julio en el cual el sector público y privado tendrán la posibilidad de descansar durante estas fechas.

Día de la Fuerza Aérea del Perú: martes 23 de julio.

martes 23 de julio. Fiestas Patrias: domingo 28 de julio.

domingo 28 de julio. Fiestas Patrias (Desfile y gran parada militar): lunes 29 de julio.

¿CUÁLES SON LOS DÍAS NO LABORABLES ADMITIDOS POR EL GOBIERNO ESTE 2024?

A inicios de año, el Ejecutivo publicó el Decreto Supremo N°011-2024-PCM mediante el diario El Peruano, que declara días no laborables compensables para los trabajadores del sector público, durante el presente año. Sin embargo, las horas que se dejaron de laborar tendrán que ser recompensadas en los siguientes 10 días o en todo caso que lo determine el jefe inmediato.

Mientras que, los del sector privado pueden optar por tomar dicha disposición, pero con la condición que haya un acuerdo entre el empleador y sus empleados. De esta manera, ambos tienen que pactar la fecha en que se devolverá las horas que no se trabajaron, pero si no existe concertación la última decisión lo tomará el empleador. Por consiguiente, aquí te presentamos el listado de los días no laborables para este 2024:

Viernes 26 de julio de 2024

Lunes 7 de octubre de 2024

Viernes 6 de diciembre de 2024

Lunes 23 de diciembre de 2024

Martes 24 de diciembre de 2024

Lunes 30 de diciembre de 2024

Martes 31 de diciembre de 2024.

LISTA DE FERIADOS QUE RESTAN EN EL PERÚ