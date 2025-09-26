Con el mes morado a la vuelta de la esquina, Lima y el Callao se preparan para recibir al Señor de los Milagros en sus recorridos procesionales de 2025. La Hermandad anunció seis salidas que volverán a vestir de fe, devoción y hábito morado las calles de la ciudad.

Los recorridos, que incluirán actos en la Plaza Mayor, hospitales y barrios emblemáticos, tendrán como gran atractivo el esperado retorno de la imagen al Callao tras más de dos décadas de ausencia. A continuación, te contamos cuáles son las fechas oficiales de las procesiones de este año.

¿CUÁLES SON LAS FECHAS OFICIALES DE LAS PROCESIONES 2025?

La Hermandad confirmó seis salidas solemnes para este año:

Primera salida: sábado 4 de octubre. Segunda salida: sábado 18 de octubre. Tercera salida: domingo 19 de octubre. Cuarta salida: domingo 26 de octubre (con retorno al Callao). Quinta salida: martes 28 de octubre. Sexta salida: sábado 1 de noviembre (procesión de clausura).

Señor de los Milagros. | Foto: Andina

¿CUÁLES SERÁN LOS RECORRIDOS DE CADA PROCESIÓN?

Primera procesión: la procesión partirá del Santuario de Las Nazarenas, recorrerá la avenida Tacna y la avenida Emancipación, además de los jirones Chancay y Conde de Superunda. Ese mismo día, al mediodía, se llevará a cabo la “levantada mundial”, donde más de 50 hermandades dentro y fuera del Perú elevarán sus andas de manera simultánea.

Segunda procesión: el anda ingresará a la Plaza Mayor de Lima, donde recibirá homenajes del Estado, la Municipalidad y el Arzobispado. Luego avanzará hacia el Congreso de la República y continuará hasta la Iglesia del Carmen, donde pernoctará.

Tercera procesión: la jornada estará centrada en los hospitales Dos de Mayo y Almenara. También pasará frente al Palacio de Justicia, donde habrá un homenaje especial, antes de retornar a Las Nazarenas.

Cuarta procesión: el Cristo Moreno volverá al Callao después de 22 años, desplazándose en el Nazareno Móvil por avenidas principales como Nicolás de Piérola, Óscar R. Benavides y La Marina. En el puerto recorrerá Guardia Chalaca, Sáenz Peña y Pacífico.

Quinta procesión: la imagen visitará el Hospital Loayza y la iglesia de Nuestra Señora de los Desamparados. El recorrido incluirá avenidas como Nicolás de Piérola, Alfonso Ugarte y Venezuela, además de jirones céntricos.

Sexta procesión: la procesión final recorrerá calles cercanas al santuario y culminará en Las Nazarenas.

Señor de los Milagros. | Foto: Andina

¿QUÉ SIGNIFICA EL HÁBITO MORADO PARA LOS DEVOTOS?

El hábito morado, usado masivamente en octubre, simboliza penitencia y agradecimiento. Su origen se remonta al siglo XIX con las hermanas nazarenas y desde entonces es emblema de la festividad. Para muchos creyentes, llevarlo representa renovar el compromiso de fe y gratitud al Cristo de Pachacamilla, según explica la revista Caretas.

¿CÓMO SE VIVE LA DEVOCIÓN AL SEÑOR DE LOS MILAGROS EN EL EXTRANJERO?

La fe hacia el Señor de los Milagros trasciende fronteras. Cada año, hermandades en países de América Latina, Europa y Estados Unidos organizan procesiones que reúnen a comunidades de migrantes peruanos. El acto más simbólico es la “levantada mundial” del 4 de octubre, que refleja la unión de devotos en distintas partes del planeta.