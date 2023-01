El reconocimiento a lo mejor del cine y la televisión estadounidense, y también internacional con nominaciones a películas en idioma no inglés durante un simposio que se realizará el 8 de enero, se llevará cabo en la octogésima edición de los Globos de Oro 2023. La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) anunció en diciembre de 2022 el calendario de la entrega anual, premios y menciones a una gala para honrar a los film y series más destacadas del año anterior. Conoce en qué fecha se llevará a cabo, dónde, y demás detalles sobre la ceremonia de premiación hollywoodense.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE REALIZARÁN LOS GLOBOS DE ORO 2023?

El 12 de diciembre de 2022 se anunciaron a los nominados para la entrega de los Globos de Oro 2023 en su histórico 80 aniversario.

Durante la presentación del magno evento de la industria del cine, la HFPA confirmó que la entrega anual en este Año Nuevo se llevará a cabo el martes 10 de enero.

La nominación se realizó en el mismo lugar donde se premiará a las mejores películas y programas televisivos emitidos en su gran mayoría por exitosas plataformas de streaming.

The Beverly Hilton, hotel californiano ubicado en una de las mejores avenidas de Beverly Hills, es la casa de los Golden Globe Awards desde 1961, y continuará siendo su sede para celebrar los 80 años de entrega anual.

¿A QUÉ HORA SE DARÁ INICIO A LA 80° GALA DE LOS GLOBOS DE ORO 2023 Y QUÉ MEDIOS LO TRANSMITIRÁN?

Con la participación como anfitrión del comediante estadounidense, Jerrod Carmichael, la 80° entrega anual de los Premios Globo de Oro 2023 comenzará a las 8 p.m., y culminará 3 horas después, 11 de la noche (Hora de Perú).

La ceremonia de premiación contará con 11 presentadores entre los cuales destacan los actores Anna De Armas, Colman Domingo, Quentin Tarantino, y Tracy Morgan, y además será transmitido nuevamente por una importante cadena televisiva.

HFPA confirmó el 20 de setiembre de 2022 que NBC emitirá todas las incidencias de los Globos de Oro junto a su servicio de streaming, Peacock, y para Sudamérica mediante TNT en el canal 102 de Movistar, 22 de Claro y DirecTV 502.

SERIES Y PELÍCULAS NOMINADAS A LOS GLOBOS DE ORO 2023

El amplio listado de las 27 categorías de premios incluye también la nominación de 5 candidatos a mejor película dramática, musical o de comedia, animada, e igualmente para galardonar a las series de televisión más exitosas del 2022.

Durante la gala del 10 de enero, la HFPA reconocerá a las producciones más sobresalientes luego de que 96 de sus miembros, y 103 votantes internacionales eligieran a los ganadores.

MEJOR PELÍCULA - DRAMA

Avatar: El Camino del Agua (Walt Disney)

ELVIS (Warner Bros)

Los Fabelman (Universal Pictures)

TÁR (Focus Features)

Top Gun: Maverick (Paramount Pictures)

MEJOR PELÍCULA - MUSICAL O COMEDIA

Babylon (Paramount Picture)

The Banshees of Inisherin (Searchlight Pictures)

Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo (A24)

Glass Onion: A Knives Out Mystery (Netflix)

Triangle of Sadness (Neón)

MEJOR PELÍCULA ANIMADA

Pinocho de Guillermo del Toro (Netflix)

INU-OH (GKIDS)

Marcel the Shell with Shoes On (A24)

Gato con botas: El último deseo (Universal Pictures)

Turning Red (Walt Disney)

MEJOR SERIE DE TELEVISIÓN - DRAMA

Better Call Saul (AMC)

The Crown (Netflix)

House of the Dragon (HBO Max)

OZARK (Netflix)

FINIQUITO (APPLE TV+)

MEJOR SERIE DE TELEVISIÓN - MUSICAL O COMEDIA

Abbott Elementary (ABC)

El Oso (FX)

HACKS (HBO Max)

Only Murders in the Building (Hulu)

MERLINA (Netflix)