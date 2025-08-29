En pleno invierno 2025, millones de peruanos vienen sintiendo con fuerza la persistente sensación de frío, mientras las bajas temperaturas siguen marcando la pauta en distintas regiones del país. En este contexto, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), en coordinación con el Gobierno, ha proporcionado información clave sobre el comportamiento climático actual. Además de los reportes meteorológicos, el organismo detalló hasta cuándo se mantendrá este clima.

¿Hasta cuándo seguiremos tiritando? Esto es lo que dice el Senamhi sobre el fin del frío en Lima

El frío, la persistente nubosidad y las lloviznas se mantendrán hasta el 30 de agosto, de acuerdo a Senamhi. Según detalló la ingeniera Bremilda Sutizal, experta de dicha entidad, los distritos ubicados cerca del litoral continuarán siendo los más golpeados por las bajas temperaturas. En estas zonas, predominarán los cielos cubiertos y la ausencia de radiación solar directa, configurando días fríos y húmedos donde el brillo del sol será prácticamente un ausente habitual.

“Las condiciones nubosas se evidenciarán con mayor presencia hasta el 30 de agosto. La temperatura mínima será de 17°C y la máxima de 20°C”, comentó la especialista a Perú 21.

Sutizal explicó que la prolongación del frío, así como la presencia constante de lloviznas, están relacionadas con el fortalecimiento del Anticiclón del Pacífico Sur. Este sistema atmosférico ejerce una influencia directa sobre el clima de la costa peruana, generando condiciones que favorecen cielos nublados, humedad elevada y bajas temperaturas durante gran parte del día.

“Este fenómeno es el responsable de la baja sensación térmica y de que se prolonguen los episodios de llovizna en Lima”, agregó la experta.

El frío se siente en cada rincón de nuestro país, por lo que los peruanos buscan protegerse de diversas maneras. (Foto: GEC)

¿Qué clima nos espera en septiembre?

Si bien agosto se despedirá con amaneceres fríos y cielos cubiertos durante gran parte del día, el arranque de septiembre podría marcar un leve giro en el clima limeño. De acuerdo con los pronósticos, se espera una paulatina transición hacia condiciones algo más templadas, aunque sin dejar atrás del todo la nubosidad característica de esta época.

“No habrá días calurosos, sobre todo en distritos más alejados del litoral como Lima Norte y Lima Este. El sol podría aparecer en algunos momentos, pero no se mantendrá de forma prolongada”, finalizó así la representante de Senamhi.

Qué es Senamhi

El Senamhi, o Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, es una institución del Estado encargada de observar, analizar y prever el comportamiento del clima, el tiempo atmosférico y los recursos hídricos en el país. Su labor principal es generar información técnica y científica que permita anticipar fenómenos meteorológicos como lluvias, olas de calor, heladas o sequías, con el fin de apoyar la toma de decisiones en sectores clave como la agricultura, la gestión del agua, la prevención de desastres y la salud pública.