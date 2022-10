Una época gloriosa para River Plate llegará a su fin. Marcelo Gallardo, técnico multicampeón con la escuadra riverplatense, anunció que no renovará contrato con el club. De esta manera, el ‘Muñeco’ solo dirigirá a los ‘millonarios’ hasta final de temporada.

En conferencia de prensa, Gallardo anunció que ya no continuará tras más de ocho años y 14 títulos. El exfutbolista se mostró muy emotivo al dar la noticia y estuvo al borde de las lágrimas.

¿Cómo anunció Marcelo Gallardo que no continuará en River Plate?

“Les comuniqué a los dirigentes que es mi final de contrato. No seguiré en el club. Es una decisión muy difícil. Más allá de la tristeza, tengo una paz interna que me hace estar bien conmigo mismo porque el camino recorrido, el largo camino recorrido en todos estos años, me hace sentir mucho orgullo”, señaló ´Napoleón’.

Asimismo, Gallardo agregó: “Es el momento de cerrar un ciclo hermosísimo y muy valioso. Es muy posible que el domingo tenga mi último partido en el Monumental. Simplemente quería decirles gracias”.

Marcelo Gallardo: ¿cuándo y contra quién dirigirá por última vez a River Plate?

Este domingo 16 de octubre, ante Rosario Central, será la última vez que Gallardo dirija a River en el Monumental, escenario donde celebró varios títulos a nivel local e internacional. Se espera un lleno total y una ceremonia especial para despedir al estratega.

Sin embargo, Gallardo se despedirá oficialmente del club en la última fecha de la Liga argentina. Esto se dará el fin de semana del domingo 23 de octubre (falta programar), cuando le toque visitar a Racing en Avellaneda.