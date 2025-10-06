A nivel global incluso, hoy el Perú como nación llama la atención debido a la cantidad de asuetos otorgados a una población que cada décimo mes del año, recibe fecha libre conmemorando un acontecimiento muy importante para el país. En ese sentido, los beneficiarios de feriado puntual celebrado a inicios de octubre anualmente, hoy vienen preguntándose si es que del 4 al 8 habrá puente festivo por no solo el cumplimiento de jornadas inhábiles, sino quizá los días no laborables declarados como tal, y dirigidos a los trabajadores de diversos sectores.

SEGÚN LO PRECISA EL PERUANO, NO HABRÁ FERIADO LARGO DEL 4 AL 8 DE OCTUBRE NI DÍAS NO LABORABLES POR LEY

El Decreto Legislativo N° 713, acoge desde 1991, los lineamientos por los cuales cada fecha inhábil en el país actualmente gobernado por Dina Boluarte, y que suele rememorar acontecimientos históricos, termina figurando reglamentado, e incluso aquellos incorporados durante años recientes a fin de rendirle homenaje a tanto héroes de la patria como Miguel Grau Seminario.

Al respecto, resulta importante destacar que tras el Día de Santa Rosa de Lima, y más puntualmente el miércoles 8 de octubre, millones de peruanos, incluidos los trabajadores regulados bajo el régimen de la actividad privada, tendrán la chance de gozar de un solo feriado que conmemora el Combate de Angamos, pero no desde el sábado 4 como algunos de manera errónea pueden estar creyéndolo a propósito de considerar también los denominados días no laborables como parte de la continuidad de jornadas libres.

Hoy mediante el diario oficial El Peruano figura publicado el Decreto Supremo Nº 042 a partir del cual se aprueban nuevas fechas hábiles para fines tributarios, y en beneficio de la administración pública que debe recuperar las horas dejadas de laborar, sin embargo, ninguna de las 3 consideradas hasta el 2026, cae durante el décimo mes del año.

De esta forma se termina confirmando que los días del 4 al 7 de octubre 2025, no constituyen actual y anualmente ni feriados ni días no laborables, solamente teniéndose así al día 8 como la única jornada libre oficializada mediante el Decreto Legislativo N° 713.

Según lo precisan diversas normativas publicadas en El Peruano, los trabajadores a nivel nacional, solo gozarán en octubre el feriado del día miércoles 8 conmemorando así un aniversario más del Combate de Angamos. (Fuente: El Peruano)

A propósito del tema, y la regulación de jornadas festivas sobre territorio peruano, te contamos que según lo detalla el Decreto Supremo Nº 042, a nivel nacional los trabajadores del sector público y privado siempre y cuando se llegue a acuerdo con el empleador, solo han gozado del viernes 2 de mayo con compensación de horas, y lo harán igualmente el viernes 26 de diciembre, y el viernes 2 de enero de 2026.

ESTE ES EL LISTADO DE FERIADOS NACIONALES Y OFICIALES QUE SEGÚN EL DECRETO LEGISLATIVO 713, RESTAN POR CELEBRARSE EN 2025

Octubre

- Miércoles 8, Combate de Angamos

Noviembre

- Sábado 1°, Día de todos los Santos

Diciembre

- Lunes 8, Inmaculada Concepción

- Martes 9, Batalla de Ayacucho

- Jueves 25, Navidad

LA LISTA COMPLETA CON LOS 16 FERIADOS QUE SE CONMEMORAN EN PERÚ OFICIALMENTE

1 de Enero, Año Nuevo

Abril, Jueves y Viernes Santo

1 de Mayo, Día del Trabajo

7 de Junio, Batalla de Arica y Día de la Bandera{

29 de Junio, San Pedro y San Pablo

23 de Julio, Día de la Fuerza Aérea del Perú

28 y 29 de Julio, Fiestas Patrias

6 de Agosto, Batalla de Junín

30 de Agosto, Santa Rosa de Lima

8 de Octubre, Combate de Angamos

1 de Noviembre, Día de Todos los Santos

8 de Diciembre, Inmaculada Concepción

9 de Diciembre, Batalla de Ayacucho

25 de Diciembre, Navidad

ESTE PAÍS LIDERA RANKING 2025 POR ALBERGAR LA MAYOR CANTIDAD DE FERIADOS A NIVEL GLOBAL

La relación de festividades celebradas a nivel global, hoy genera que anualmente personas de diversas partes del mundo puedan disfrutar de asuetos pagados, y así terminar gozando del descanso muchas veces requerido.

Al respecto, el portal de World Population Review hoy llama la atención compartiendo información referente a los países donde se otorga la mayor cantidad de días libres conmemorando acontecimientos importantes, siendo India hacia el 2025, la nación que ocupa el primer lugar de ranking con 42, seguido muy cerca por Nepal (35).

A nivel global, y según lo precisa el World Population Review, la India se erige como el país del mundo con la mayor cantidad de feriados celebrados. (Fuente: iStock) / Christa Boaz

“Casi todas las culturas y países del mundo celebran festividades”, remarca dicha organización, haciendo hincapié además en que algunas son “fiestas públicas casi globales”, y otras figuran asociadas a la religiosidad o cristianismo.

Con respecto a la clasificación anual, resulta importante destacar a los países de Irán, Myanmar y Sri Lanka también, como aquellos con la mayor cantidad de días feriados celebrados, mientras “México, el Reino Unido y Ecuador tienen uno de los menos días festivos de todos los países importantes, con ocho, diez y once días festivos al año, respectivamente”.