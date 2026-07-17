Por Redacción EC

Miles de trabajadores del sector público podrán disfrutar de uno de los periodos de descanso más extensos del año gracias a la combinación de feriados nacionales y un día no laborable decretado por el Gobierno. La medida permitirá contar con cinco días consecutivos libres, una oportunidad que muchos aprovecharán para viajar, reunirse con sus familias o participar en las actividades programadas por Fiestas Patrias.