



Miles de trabajadores del sector público podrán disfrutar de uno de los periodos de descanso más extensos del año gracias a la combinación de feriados nacionales y un día no laborable decretado por el Gobierno. La medida permitirá contar con cinco días consecutivos libres, una oportunidad que muchos aprovecharán para viajar, reunirse con sus familias o participar en las actividades programadas por Fiestas Patrias.

¿Cuándo inicia el fin de semana largo de julio de 2026?

El descanso comenzará el sábado 25 de julio y se prolongará hasta el miércoles 29 de julio de 2026. A los días habituales de fin de semana se suma el lunes 27 de julio, declarado día no laborable compensable mediante el Decreto Supremo N.° 075-2026-PCM, además de los feriados nacionales del 28 y 29 de julio, fechas en las que el Perú conmemora un nuevo aniversario de su Independencia.

¿Quiénes podrán acceder a este beneficio?

La disposición está dirigida principalmente a los trabajadores del sector público, quienes podrán acogerse al día no laborable establecido por el Ejecutivo. En el caso del sector privado, la aplicación de esta jornada dependerá de un acuerdo entre el empleador y sus trabajadores, conforme a lo establecido en la normativa vigente.

De acuerdo con el Gobierno, el objetivo de esta medida es impulsar el turismo interno y dinamizar la economía durante las celebraciones patrias. Los feriados largos suelen generar un incremento en los viajes hacia distintos destinos del país, así como un mayor movimiento en actividades vinculadas al comercio, la gastronomía y los servicios.

Feriado y día no laborable: ¿cuál es la diferencia?

Aunque muchas veces se utilizan como si fueran lo mismo, un feriado nacional y un día no laborable tienen efectos distintos. Los feriados están regulados por ley y son de cumplimiento obligatorio, mientras que los días no laborables son establecidos mediante decretos y, en el caso del sector público, las horas dejadas de laborar deberán ser compensadas posteriormente.

Con este calendario, julio de 2026 se perfila como uno de los meses con más oportunidades para descansar y realizar actividades recreativas. La combinación del fin de semana, el día no laborable y las celebraciones de Fiestas Patrias ofrecerá a miles de peruanos la posibilidad de desconectarse de la rutina y aprovechar al máximo estos días de pausa.