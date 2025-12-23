La octava temporada del exitoso ciclo de acción FBI llega este 8 de enero a Universal+. Se trata de uno de los tres anuncios de la cadena para el primer mes del año 2026.

FBI: TEMPORADA 8

Creadada por Dick Wolf, la serie FBI es protagonizada por los agentes Maggie Bell (Missy Peregrym, Rookie Blue) y Omar Adom “OA” Zidan (Zeeko Zaki, Homeland), quienes en esta temporada ocho vienen acompañados por Cargo Jubal Valentine (Jeremy Sisto, Law & Order), la Agente Especial a Cargo Isobel Castille (Alana De La Garza, Law & Order), el Agente Especial Stuart Scola (John Boyd, Bones), y la gran novedad: la agente Especial Eva Ramos (Juliana Aidén Martínez).

A lo largo de esta temporada, que incluye el episodio 150, los agentes se esforzarán por hallar a los más peligrosos criminales, capaces de poner en peligro la seguridad no solo de Estados Unidos sino del mundo.

LAW & ORDER TORONTO: CRIMINAL INTENT (PRIMERA TEMPORADA)

Todos se preguntan qué tiene el formato canadiense de “La ley y el orden” que ha funcionado tan bien no solo en Estados Unidos sino fuera. Universal+ estrenará el 14 de enero la temporada inicial de este show de drama legal protagonizado por Aden Young (Rectified), Kathleen Munroe (Supernatural, Cold Case), Karen Robinson (Schitt’s Creek), K.C. Collins (RoboCop, Chucky), Nicola Correia-Damude (The Boys) y Araya Mengesha (Nobody, Anne with an E).

Detrás de la producción de “Law & Order Toronto” se encuentra el equipo de Wolf Entertainment (Dick Wolf) y desarrollado por Tassie Cameron (Degrassi: The Next Generation) y René Balcer (La Ley y el Orden: Unidad de Víctimas Especiales).

La primera temporada de este show incluye 10 episodios en los que nuestros protagonistas buscarán a los responsables de los delitos más oscuros cometidos en la gran capital canadiense.

THE RAINMAKER

Siguiendo con lo legal, el próximo 30 de enero Universal+ estrenará la primera temporada del thriller de dicho corte “The Rainmaker”. Son 10 episodios basados en la novela publicada por el bestseller John Grishman acerca de un oscuro caso judicial.

Actúan en esta serie Milo Callaghan (Dune: Prophecy) quien interpreta a Rudy Baylor, un recién graduado de la facultad de derecho que choca con el veterano del tribunal Leo Drummond junto a su novia de la universidad, Sarah.

Baylor, su jefe Bruiser y la asistente de este descubren conspiraciones conectadas a la muerte del hijo de su representado. Veremos también en pantalla a actores como Lana Parrilla (Once Upon a Time) en la piel de la abogada Jocelyn “Bruiser” Stone, y John Slattery (Mad Men), cuatro veces nominado al Emmy.